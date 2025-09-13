13 сентября 2025

Мощная магнитная буря нагрянет в Екатеринбург.

В Екатеринбург 14 сентября нагрянет самая мощная магнитная буря за несколько месяцев. Геомагнитная активность продлится в регионе почти две недели. Такой прогноз дают эксперты платформы Time-In.ru.

Сильная буря накроет столицу Урала вечером 14 сентября. Активность продлится до 23 сентября, а самый пик придется на 15 число. После этого показатели ненадолго вернутся к норме.

Перемены в геомагнитной активности способны приводить к увеличению артериального давления, возникновению тревожности, слабости, головокружения, а также болям в области головы и сердца. В этот период возможно также обострение хронических заболеваний. Помимо этого, некоторые люди отмечают, что могут предчувствовать наступление подобных изменений по болезненным ощущениям в суставах или в местах ранее полученных травм.

