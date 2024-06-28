Следком РФ объявил в розыск 28 военачальников ВСУ

28 июня 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин заявил, что более 30 военных ВСУ получили пожизненные сроки Фото: Официальный сайт президента Украины В России объявлены в розыск 28 военачальников украинских сил. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «В розыск в РФ объявлены 28 военачальников ВСУ различного уровня», — сказал Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума. Трансляция шла на сайте мероприятия. Глава СК заявил, что уже более 30 бойцов ВСУ получили пожизненные сроки. Также, по его словам, необходимо рассмотреть отмену моратория на смертную казнь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России объявлены в розыск 28 военачальников украинских сил. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «В розыск в РФ объявлены 28 военачальников ВСУ различного уровня», — сказал Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума. Трансляция шла на сайте мероприятия. Глава СК заявил, что уже более 30 бойцов ВСУ получили пожизненные сроки. Также, по его словам, необходимо рассмотреть отмену моратория на смертную казнь.