Авиапожарные из Пермского края помогают тушить лесные пожары в Забайкалье

Пожарные из разных регионов России помогают тушить пожары в Сибири
Из Пермского края направили специалистов Авиалесоохраны, чтобы помочь потушить пожары в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
«Дополнительно в Забайкальский край направлены 50 авиапожарных Авиалесоохраны Карелии и Пермского края. В Республику Тыва направлены десять авиапожарных Республики Хакасия», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что летчики искусственно вызывают осадки, чтобы помочь пожарным, которые борются с огнем на земле. По прогнозам в ближайшее время жаркая погода и пожароопасная ситуация на территории Дальнего Востока и Сибири сохранится.
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