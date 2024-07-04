04 июля 2024

Авиапожарные из Пермского края помогают тушить лесные пожары в Забайкалье

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные из разных регионов России помогают тушить пожары в Сибири
Пожарные из разных регионов России помогают тушить пожары в Сибири Фото:

Из Пермского края направили специалистов Авиалесоохраны, чтобы помочь потушить пожары в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«Дополнительно в Забайкальский край направлены 50 авиапожарных Авиалесоохраны Карелии и Пермского края. В Республику Тыва направлены десять авиапожарных Республики Хакасия», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что летчики искусственно вызывают осадки, чтобы помочь пожарным, которые борются с огнем на земле. По прогнозам в ближайшее время жаркая погода и пожароопасная ситуация на территории Дальнего Востока и Сибири сохранится.

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Из Пермского края направили специалистов Авиалесоохраны, чтобы помочь потушить пожары в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». «Дополнительно в Забайкальский край направлены 50 авиапожарных Авиалесоохраны Карелии и Пермского края. В Республику Тыва направлены десять авиапожарных Республики Хакасия», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что летчики искусственно вызывают осадки, чтобы помочь пожарным, которые борются с огнем на земле. По прогнозам в ближайшее время жаркая погода и пожароопасная ситуация на территории Дальнего Востока и Сибири сохранится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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