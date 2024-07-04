04 июля 2024

Китайский бренд одежды HEA открыл первый российский магазин в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин расположен в ТРЦ «Планета»
Магазин расположен в ТРЦ «Планета» Фото:

В России начал открывать свои магазины бренд китайской одежды Happy Easy Anyway (HEA). Первый отдел появился в пермском ТРЦ «Планета».

«5 июля в торгово-развлекательном центре „Планета“ в Перми открылся магазин китайского бренда Happy Easy Anyway (HEA). Магазин стал первым магазином бренда в России и первым выходом ритейлера за пределы Китая», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТРЦ.

Уточняется, что бренд продает одежду для мужчин, женщин, детей и подростков. Второй магазин планируют открыть в ТРЦ «Планета» в Уфе до конца 2024 года.

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В России начал открывать свои магазины бренд китайской одежды Happy Easy Anyway (HEA). Первый отдел появился в пермском ТРЦ «Планета». «5 июля в торгово-развлекательном центре „Планета“ в Перми открылся магазин китайского бренда Happy Easy Anyway (HEA). Магазин стал первым магазином бренда в России и первым выходом ритейлера за пределы Китая», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТРЦ. Уточняется, что бренд продает одежду для мужчин, женщин, детей и подростков. Второй магазин планируют открыть в ТРЦ «Планета» в Уфе до конца 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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