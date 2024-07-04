Китайский бренд одежды HEA открыл первый российский магазин в Перми

Магазин расположен в ТРЦ «Планета»
В России начал открывать свои магазины бренд китайской одежды Happy Easy Anyway (HEA). Первый отдел появился в пермском ТРЦ «Планета».
«5 июля в торгово-развлекательном центре „Планета“ в Перми открылся магазин китайского бренда Happy Easy Anyway (HEA). Магазин стал первым магазином бренда в России и первым выходом ритейлера за пределы Китая», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТРЦ.
Уточняется, что бренд продает одежду для мужчин, женщин, детей и подростков. Второй магазин планируют открыть в ТРЦ «Планета» в Уфе до конца 2024 года.
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