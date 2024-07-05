В Челябинскую область не пустили 18 тонн черешни из Киргизии

В Челябинскую область поставщик не смог ввезти партию черешни из Киргизии. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, вернуть 18,8 тонны ягод пришлось из-за несоответствия пункта пропуска для въезда в РФ.
«В ходе документарного контроля было выявлено несоответствие пункта пропуска, указанного в фитосанитарном сертификате. Нарушение послужило основанием для возврата 18,8 тонны черешни», — сообщили URA.RU в офисе Россельхознадзора.
В соответствии с карантинным законодательством, ввоз растительной продукции в страну разрешен только через утвержденные пункты пропуска. Перевозчик, нарушивший данный порядок, был привлечен к административной ответственности и получил предписание на возврат груза, который вернулся в Казахстан.
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