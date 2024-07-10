10 июля 2024

Пермские спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели час искали женщину в лесу
Спасатели час искали женщину в лесу Фото:

Вечером 10 июля в лесу под Кунгуром (Пермский край) заблудилась женщина 77 лет. Ей на помощь пришли спасатели, которые искали ее около часа.

«На телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа поступил звонок от оперативного дежурного о том, что в лесном массиве вблизи л/б „Снежинка“, заблудилась пожилая женщина. Спасатели искали ее на автомобиле и в пешем порядке», — сообщается на странице службы в соцсети «ВКонтакте».

Через час поисков женщину обнаружили. Спасатели передали ее родственникам.

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Вечером 10 июля в лесу под Кунгуром (Пермский край) заблудилась женщина 77 лет. Ей на помощь пришли спасатели, которые искали ее около часа. «На телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа поступил звонок от оперативного дежурного о том, что в лесном массиве вблизи л/б „Снежинка“, заблудилась пожилая женщина. Спасатели искали ее на автомобиле и в пешем порядке», — сообщается на странице службы в соцсети «ВКонтакте». Через час поисков женщину обнаружили. Спасатели передали ее родственникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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