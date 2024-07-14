Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией. С таким мнением выступил корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
«В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — рассказал Блейз Малли. Его слова приводит
По словам Малли, украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможность переговоров с Россией из-за неудачного выступления на швейцарском саммите по Украине. А отсутствие Китая на этом мероприятии заставило Киев действовать более оперативно в принятии решений.
В Кремле отмечали, что каких-либо предпосылок для переговоров по Украине нет. Поэтому Россия продолжает спецоперацию до достижения ее целей. При этом ранее сам Зеленский законодательно отказался от диалога с Москвой.
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