RS: Украина допускает возможность начала переговоров с Россией

14 июля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский допускает возможность начала переговоров с Россией, заявил Малли Фото: Официальный сайт президента Украины Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией. С таким мнением выступил корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли. «В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — рассказал Блейз Малли. Его слова приводит Responsible Statecraft . По словам Малли, украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможность переговоров с Россией из-за неудачного выступления на швейцарском саммите по Украине. А отсутствие Китая на этом мероприятии заставило Киев действовать более оперативно в принятии решений. В Кремле отмечали, что каких-либо предпосылок для переговоров по Украине нет. Поэтому Россия продолжает спецоперацию до достижения ее целей. При этом ранее сам Зеленский законодательно отказался от диалога с Москвой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией. С таким мнением выступил корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли. «В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — рассказал Блейз Малли. Его слова приводит Responsible Statecraft. По словам Малли, украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможность переговоров с Россией из-за неудачного выступления на швейцарском саммите по Украине. А отсутствие Китая на этом мероприятии заставило Киев действовать более оперативно в принятии решений. В Кремле отмечали, что каких-либо предпосылок для переговоров по Украине нет. Поэтому Россия продолжает спецоперацию до достижения ее целей. При этом ранее сам Зеленский законодательно отказался от диалога с Москвой.