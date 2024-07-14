RS: Украина допускает возможность начала переговоров с Россией

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский допускает возможность начала переговоров с Россией, заявил Малли Фото:

Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией. С таким мнением выступил корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.

«В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — рассказал Блейз Малли. Его слова приводит Responsible Statecraft.

По словам Малли, украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможность переговоров с Россией из-за неудачного выступления на швейцарском саммите по Украине. А отсутствие Китая на этом мероприятии заставило Киев действовать более оперативно в принятии решений.

В Кремле отмечали, что каких-либо предпосылок для переговоров по Украине нет. Поэтому Россия продолжает спецоперацию до достижения ее целей. При этом ранее сам Зеленский законодательно отказался от диалога с Москвой.

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Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией. С таким мнением выступил корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли. «В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — рассказал Блейз Малли. Его слова приводит Responsible Statecraft. По словам Малли, украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможность переговоров с Россией из-за неудачного выступления на швейцарском саммите по Украине. А отсутствие Китая на этом мероприятии заставило Киев действовать более оперативно в принятии решений. В Кремле отмечали, что каких-либо предпосылок для переговоров по Украине нет. Поэтому Россия продолжает спецоперацию до достижения ее целей. При этом ранее сам Зеленский законодательно отказался от диалога с Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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