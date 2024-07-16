16 июля 2024

В ХМАО взлетели цены на загородные дома

Загородная недвижимость в ХМАО подорожала на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Летом наблюдается сезонный рост цен на загородную недвижимость
Летом наблюдается сезонный рост цен на загородную недвижимость Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе летом выросли цены на загородную недвижимость, рассказали URA.RU риелторы компании «Этажи». В сравнении с зимой стоимость объектов выросла примерно на 15%.

«Сейчас пиковый сезон как по ценам, так и по спросу. Многие рассматривают варианты покупки загородной недвижимости. По стоимости наблюдается увеличение в районе 15%. Это в сравнении с ценами, за которые люди продавали дома в зимний период», — рассказала URA.RU эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова.

Риелторы наблюдают рост стоимости как по загородной недвижимости для постоянного проживания, так и по дачам. Аналогично на рынке ощущается и ситуация со спросом. «Все зависит от потребности покупателей», — добавляет Глушенкова.

Ранее URA.RU рассказывало о популярных локациях, где жители ХМАО строят загородные дома. Например, в Нижневартовске это дачные поселки в направлении Излучинска, а у сургутян — территории в стороне станции Почекуйка и ДНТ Богдановского.

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В Ханты-Мансийском автономном округе летом выросли цены на загородную недвижимость, рассказали URA.RU риелторы компании «Этажи». В сравнении с зимой стоимость объектов выросла примерно на 15%. «Сейчас пиковый сезон как по ценам, так и по спросу. Многие рассматривают варианты покупки загородной недвижимости. По стоимости наблюдается увеличение в районе 15%. Это в сравнении с ценами, за которые люди продавали дома в зимний период», — рассказала URA.RU эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Риелторы наблюдают рост стоимости как по загородной недвижимости для постоянного проживания, так и по дачам. Аналогично на рынке ощущается и ситуация со спросом. «Все зависит от потребности покупателей», — добавляет Глушенкова. Ранее URA.RU рассказывало о популярных локациях, где жители ХМАО строят загородные дома. Например, в Нижневартовске это дачные поселки в направлении Излучинска, а у сургутян — территории в стороне станции Почекуйка и ДНТ Богдановского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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