В ХМАО взлетели цены на загородные дома

В Ханты-Мансийском автономном округе летом выросли цены на загородную недвижимость, рассказали URA.RU риелторы компании «Этажи». В сравнении с зимой стоимость объектов выросла примерно на 15%.
«Сейчас пиковый сезон как по ценам, так и по спросу. Многие рассматривают варианты покупки загородной недвижимости. По стоимости наблюдается увеличение в районе 15%. Это в сравнении с ценами, за которые люди продавали дома в зимний период», — рассказала URA.RU эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова.
Риелторы наблюдают рост стоимости как по загородной недвижимости для постоянного проживания, так и по дачам. Аналогично на рынке ощущается и ситуация со спросом. «Все зависит от потребности покупателей», — добавляет Глушенкова.
Ранее URA.RU рассказывало о популярных локациях, где жители ХМАО строят загородные дома. Например, в Нижневартовске это дачные поселки в направлении Излучинска, а у сургутян — территории в стороне станции Почекуйка и ДНТ Богдановского.
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