Подросток на электросамокате сбил 8-летнего ребенка в Тюмени

ГИБДД Тюменской области выясняет обстоятельства ДТП с участием электросамоката
Во дворе дома на улице Пермякова, 82 в Тюмени 14-летний подросток на электросамокате, взятом в аренду, сбил 8-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«Сегодня 14-летний школьник на арендованном электросамокате сбил 8-летнюю девочку на тротуаре во дворе дома 82 на улице Пермякова в Тюмени. Девочка травмирована», написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. ГИбДД направит запрос в компанию по прокату по поводу аренды электросамоката 14-летним подростком.
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