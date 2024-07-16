Подросток на электросамокате сбил 8-летнего ребенка в Тюмени

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ГИБДД Тюменской области выясняет обстоятельства ДТП с участием электросамоката
ГИБДД Тюменской области выясняет обстоятельства ДТП с участием электросамоката Фото:

Во дворе дома на улице Пермякова, 82 в Тюмени 14-летний подросток на электросамокате, взятом в аренду, сбил 8-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«Сегодня 14-летний школьник на арендованном электросамокате сбил 8-летнюю девочку на тротуаре во дворе дома 82 на улице Пермякова в Тюмени. Девочка травмирована», написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. ГИбДД направит запрос в компанию по прокату по поводу аренды электросамоката 14-летним подростком.

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Во дворе дома на улице Пермякова, 82 в Тюмени 14-летний подросток на электросамокате, взятом в аренду, сбил 8-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «Сегодня 14-летний школьник на арендованном электросамокате сбил 8-летнюю девочку на тротуаре во дворе дома 82 на улице Пермякова в Тюмени. Девочка травмирована», написано в telegram-канале ведомства. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. ГИбДД направит запрос в компанию по прокату по поводу аренды электросамоката 14-летним подростком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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