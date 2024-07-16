16 июля 2024

Появилась новая версия крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье

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Ошибки в системе безопасности полетов могли быть причиной падения авиалайнера (архивное фото)
Ошибки в системе безопасности полетов могли быть причиной падения авиалайнера (архивное фото) Фото:

Причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье мог быть не только отказ техники, но и недостатки в самой системе организации безопасности полетов. Об этом заявил авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков.

«Причина не может быть только в одной технике, она — в самой системе. Специалисты всегда делают „защиту от дурака“. К сожалению, на Superjet не все элементы имеют такую защиту. Датчик скоростей там иностранный, а вот компоновку делали отечественные конструкторы», — передает газета «Известия» слова Патракова.

По словам эксперта, датчики скорости монтируются в спецнакладку, которая может встать неправильно. Он добавил, что от этого возникает двойной риск ошибки.

Ранее была определена приоритетная причина катастрофы лайнера в Подмосковье. Она не связана с неисправностью двигателя самолета, передает RT.

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Причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье мог быть не только отказ техники, но и недостатки в самой системе организации безопасности полетов. Об этом заявил авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков. «Причина не может быть только в одной технике, она — в самой системе. Специалисты всегда делают „защиту от дурака“. К сожалению, на Superjet не все элементы имеют такую защиту. Датчик скоростей там иностранный, а вот компоновку делали отечественные конструкторы», — передает газета «Известия» слова Патракова. По словам эксперта, датчики скорости монтируются в спецнакладку, которая может встать неправильно. Он добавил, что от этого возникает двойной риск ошибки. Ранее была определена приоритетная причина катастрофы лайнера в Подмосковье. Она не связана с неисправностью двигателя самолета, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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