Появилась новая версия крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье

Причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье мог быть не только отказ техники, но и недостатки в самой системе организации безопасности полетов. Об этом заявил авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков.
«Причина не может быть только в одной технике, она — в самой системе. Специалисты всегда делают „защиту от дурака“. К сожалению, на Superjet не все элементы имеют такую защиту. Датчик скоростей там иностранный, а вот компоновку делали отечественные конструкторы», — передает газета «Известия» слова Патракова.
По словам эксперта, датчики скорости монтируются в спецнакладку, которая может встать неправильно. Он добавил, что от этого возникает двойной риск ошибки.
Ранее была определена приоритетная причина катастрофы лайнера в Подмосковье. Она не связана с неисправностью двигателя самолета, передает RT.
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