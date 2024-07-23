23 июля 2024

Фестиваль танца в Перми срежиссировал хореограф «Фабрики Звезд» и «Евровидения»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь будет танцевать все выходные
Пермь будет танцевать все выходные Фото:

Пермь в рамках фестиваля «Город встреч» готовится принять проект «Танцуй. Открывай». Шоу, в котором смогут принять активное участие все пермяки, срежиссировал главный хореограф-постановщик нескольких сезонов «Фабрики Звезд», номеров «Евровидения», Валерия Леонтьева и Валерии Сергей Мандрик.

«Летний фестиваль „Город встреч“ 27 и 28 июля продолжится проектом „Танцуй. Открывай“. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Мандрик — главный хореограф-постановщик пятого, шестого и седьмого сезонов „Фабрики Звезд“, постановщик номеров „Евровидения“, шоу „Руки вверх“, Serebro, Валерия Леонтьева и Валерии, основатель и руководитель студии „Street Jazz Dance“», — говорится на сайте проекта «Пермь-300».

Два дня на эспланаде будут проходить мастер-классы от хореографов и финалистов шоу «Танцы» на ТНТ. Их участники после обучения смогут выйти на главную сцену фестиваля. За два дня авторы проекта планируют показать все танцевальные стили и направления — от сальсы до k-pop.

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Пермь в рамках фестиваля «Город встреч» готовится принять проект «Танцуй. Открывай». Шоу, в котором смогут принять активное участие все пермяки, срежиссировал главный хореограф-постановщик нескольких сезонов «Фабрики Звезд», номеров «Евровидения», Валерия Леонтьева и Валерии Сергей Мандрик. «Летний фестиваль „Город встреч“ 27 и 28 июля продолжится проектом „Танцуй. Открывай“. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Мандрик — главный хореограф-постановщик пятого, шестого и седьмого сезонов „Фабрики Звезд“, постановщик номеров „Евровидения“, шоу „Руки вверх“, Serebro, Валерия Леонтьева и Валерии, основатель и руководитель студии „Street Jazz Dance“», — говорится на сайте проекта «Пермь-300». Два дня на эспланаде будут проходить мастер-классы от хореографов и финалистов шоу «Танцы» на ТНТ. Их участники после обучения смогут выйти на главную сцену фестиваля. За два дня авторы проекта планируют показать все танцевальные стили и направления — от сальсы до k-pop.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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