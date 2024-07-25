25 июля 2024

Из свердловского МВД уходит топ-силовик, работающий с мигрантами

Свердловский полковник Клубникин, работающий с мигрантами, подал в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Алексей Клубникин получил должность осенью 2023-го Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Замначальника управления по вопросам миграции (УВМ) свердловского ГУ МВД, полковник Алексей Клубникин уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Офицер уже написал рапорт на пенсию», — кратко рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского полицейского главка, полковнику Валерию Горелых.

Он отметил, что указанное должностное лицо имеет выслугу 30 лет, которая еще десять лет назад давала ему право уйти на заслуженный отдых. «Вопрос об увольнении из системы МВД на пенсию полковника Клубникина еще не решен. Приказ об этом отсутствует. А коли так, не следует говорить „гоп“, пока не перепрыгнешь, гласит народная мудрость», — резюмировал Горелых.

Клубникин получил должность в УВМ осенью прошлого года. До этого он возглавлял отдел оформления ВИЗ и приглашений в свердловском управлении по вопросам миграции ГУ МВД.

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Замначальника управления по вопросам миграции (УВМ) свердловского ГУ МВД, полковник Алексей Клубникин уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник. «Офицер уже написал рапорт на пенсию», — кратко рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского полицейского главка, полковнику Валерию Горелых. Он отметил, что указанное должностное лицо имеет выслугу 30 лет, которая еще десять лет назад давала ему право уйти на заслуженный отдых. «Вопрос об увольнении из системы МВД на пенсию полковника Клубникина еще не решен. Приказ об этом отсутствует. А коли так, не следует говорить „гоп“, пока не перепрыгнешь, гласит народная мудрость», — резюмировал Горелых. Клубникин получил должность в УВМ осенью прошлого года. До этого он возглавлял отдел оформления ВИЗ и приглашений в свердловском управлении по вопросам миграции ГУ МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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