Из свердловского МВД уходит топ-силовик, работающий с мигрантами

Свердловский полковник Клубникин, работающий с мигрантами, подал в отставку

26 июля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Алексей Клубникин получил должность осенью 2023-го Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Замначальника управления по вопросам миграции (УВМ) свердловского ГУ МВД, полковник Алексей Клубникин уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник. «Офицер уже написал рапорт на пенсию», — кратко рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского полицейского главка, полковнику Валерию Горелых. Он отметил, что указанное должностное лицо имеет выслугу 30 лет, которая еще десять лет назад давала ему право уйти на заслуженный отдых. «Вопрос об увольнении из системы МВД на пенсию полковника Клубникина еще не решен. Приказ об этом отсутствует. А коли так, не следует говорить „гоп“, пока не перепрыгнешь, гласит народная мудрость», — резюмировал Горелых. Клубникин получил должность в УВМ осенью прошлого года. До этого он возглавлял отдел оформления ВИЗ и приглашений в свердловском управлении по вопросам миграции ГУ МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замначальника управления по вопросам миграции (УВМ) свердловского ГУ МВД, полковник Алексей Клубникин уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник. «Офицер уже написал рапорт на пенсию», — кратко рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского полицейского главка, полковнику Валерию Горелых. Он отметил, что указанное должностное лицо имеет выслугу 30 лет, которая еще десять лет назад давала ему право уйти на заслуженный отдых. «Вопрос об увольнении из системы МВД на пенсию полковника Клубникина еще не решен. Приказ об этом отсутствует. А коли так, не следует говорить „гоп“, пока не перепрыгнешь, гласит народная мудрость», — резюмировал Горелых. Клубникин получил должность в УВМ осенью прошлого года. До этого он возглавлял отдел оформления ВИЗ и приглашений в свердловском управлении по вопросам миграции ГУ МВД.