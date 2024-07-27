Автобус с журналистами врезался в столб на олимпиаде в Париже

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В Париже автобус с журналистами, которые ехали с церемонии открытия Олимпиады, въехал в металлический столб
В Париже автобус с журналистами, которые ехали с церемонии открытия Олимпиады, въехал в металлический столб Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Автобус с журналистами попал в аварию во время поездки в главный пресс-центр с церемонии открытия Олимпийских игр, которые проходят в Париже. Журналистка японского издания «Емиури симбун» Вакако Юки, пострадавшая в инциденте, рассказала, что транспортное средство въехало в металлический столб. 

«Автобус, совершая маневр, боком въехал в большой черный металлический столб. Водитель был в шоке, увидев, как несколько человек, в том числе я, упали на пол в результате столкновения», — рассказала Юки, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что до сих пор чувствует боль в руке, но, по ее мнению, ничего серьезного в этом нет. 

По словам японской журналистки, в автобусе не было свободных мест для сидения. Также водитель после столкновения со столбом был в шоке и не смог сказать ни слова, поэтому пассажирам пришлось на него кричать, чтобы он открыл двери. После того как все пассажиры вышли, они направились к ближайшей станции метро, чтобы не ждать следующий автобус, сообщила Вакако Юки. 

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Автобус с журналистами попал в аварию во время поездки в главный пресс-центр с церемонии открытия Олимпийских игр, которые проходят в Париже. Журналистка японского издания «Емиури симбун» Вакако Юки, пострадавшая в инциденте, рассказала, что транспортное средство въехало в металлический столб.  «Автобус, совершая маневр, боком въехал в большой черный металлический столб. Водитель был в шоке, увидев, как несколько человек, в том числе я, упали на пол в результате столкновения», — рассказала Юки, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что до сих пор чувствует боль в руке, но, по ее мнению, ничего серьезного в этом нет.  По словам японской журналистки, в автобусе не было свободных мест для сидения. Также водитель после столкновения со столбом был в шоке и не смог сказать ни слова, поэтому пассажирам пришлось на него кричать, чтобы он открыл двери. После того как все пассажиры вышли, они направились к ближайшей станции метро, чтобы не ждать следующий автобус, сообщила Вакако Юки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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