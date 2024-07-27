27 июля 2024
26 июля 2024

На тюменской трассе ограничено движение из-за столкновения большегрузов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одну из фур вынесло на встречную полосу
Одну из фур вынесло на встречную полосу Фото:

На трассе Тюмень — Омск 28 июля в районе 331 километра столкнулись два большегруза. В результате ДТП перекрыта одна из полос. В областном Управлении ГИБДД сообщается, что движение на автодороге осуществляется в реверсивном режиме.

«Из-за ДТП ограничено движение на 331-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь столкнулись два большегруза. Одна полоса движения перекрыта, по другой организовано реверсивное движение поочередно в обоих направлениях», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, один из водителей не справился с управлением и его полуприцеп вынесло на встречную полосу. В результате ДТП никто не пострадал. Водителей просят быть внимательными и заранее снижать скорость на участке трассы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Тюмень — Омск 28 июля в районе 331 километра столкнулись два большегруза. В результате ДТП перекрыта одна из полос. В областном Управлении ГИБДД сообщается, что движение на автодороге осуществляется в реверсивном режиме. «Из-за ДТП ограничено движение на 331-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь столкнулись два большегруза. Одна полоса движения перекрыта, по другой организовано реверсивное движение поочередно в обоих направлениях», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, один из водителей не справился с управлением и его полуприцеп вынесло на встречную полосу. В результате ДТП никто не пострадал. Водителей просят быть внимательными и заранее снижать скорость на участке трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...