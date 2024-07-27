На тюменской трассе ограничено движение из-за столкновения большегрузов

На трассе Тюмень — Омск 28 июля в районе 331 километра столкнулись два большегруза. В результате ДТП перекрыта одна из полос. В областном Управлении ГИБДД сообщается, что движение на автодороге осуществляется в реверсивном режиме.
«Из-за ДТП ограничено движение на 331-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь столкнулись два большегруза. Одна полоса движения перекрыта, по другой организовано реверсивное движение поочередно в обоих направлениях», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Предварительно, один из водителей не справился с управлением и его полуприцеп вынесло на встречную полосу. В результате ДТП никто не пострадал. Водителей просят быть внимательными и заранее снижать скорость на участке трассы.
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