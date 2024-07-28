В Тюмени подорожала аренда квартир

В Тюмени подскочили цены на аренду квартир на 2-3%. Как сообщили аналитики портала "Мир квартир". Средняя цена аренды однушек в областной столице достигла 24,8 тысяч рублей в месяц.
"Арендные ставки на квартиры в городах РФ. Тюмень, аренда однокомнатной квартиры — 24,8 тысяч рублей в месяц, прирост за июль составил 1,9%. Двухкомнатные квартиры — 31,8 тысяч рублей, прирост — 1,7%. Трехкомнатные квартиры — 38,3 тысячи рублей, прирост — 3,1%", — сообщили специалисты сервиса.
По данным аналитиков, рост стоимости аренды связан с отменой льготной ипотеки. Также эксперт отмечают ранний повышенный спрос на жилье.
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