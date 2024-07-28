28 июля 2024
27 июля 2024

В Тюмени подорожала аренда квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость аренды квартир выросла на 2-3%
Стоимость аренды квартир выросла на 2-3% Фото:

В Тюмени подскочили цены на аренду квартир на 2-3%. Как сообщили аналитики портала "Мир квартир". Средняя цена аренды однушек в областной столице достигла 24,8 тысяч рублей в месяц.

"Арендные ставки на квартиры в городах РФ. Тюмень, аренда однокомнатной квартиры — 24,8 тысяч рублей в месяц, прирост за июль составил 1,9%. Двухкомнатные квартиры — 31,8 тысяч рублей, прирост — 1,7%. Трехкомнатные квартиры — 38,3 тысячи рублей, прирост — 3,1%", — сообщили специалисты сервиса.

По данным аналитиков, рост стоимости аренды связан с отменой льготной ипотеки. Также эксперт отмечают ранний повышенный спрос на жилье.

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В Тюмени подскочили цены на аренду квартир на 2-3%. Как сообщили аналитики портала "Мир квартир". Средняя цена аренды однушек в областной столице достигла 24,8 тысяч рублей в месяц. "Арендные ставки на квартиры в городах РФ. Тюмень, аренда однокомнатной квартиры — 24,8 тысяч рублей в месяц, прирост за июль составил 1,9%. Двухкомнатные квартиры — 31,8 тысяч рублей, прирост — 1,7%. Трехкомнатные квартиры — 38,3 тысячи рублей, прирост — 3,1%", — сообщили специалисты сервиса. По данным аналитиков, рост стоимости аренды связан с отменой льготной ипотеки. Также эксперт отмечают ранний повышенный спрос на жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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