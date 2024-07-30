30 июля 2024

Сбитый в Тюмени ребенок пошел на поправку

Ребенка, сбитого в Тюмени в районе ТЦ «Сити-Молл», перевели из реанимации
© Служба новостей «URA.RU»
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С места ДТП пострадавшего отправили в реанимацию
С места ДТП пострадавшего отправили в реанимацию Фото:

Ребенок, которого 25 июля сбили около ТЦ «Сити-Молл», перевели из реанимации в профильное отделение. Его состояние начало улучшаться, сообщили URA.RU в  региональном департаменте здравоохранения.

«Пациент переведен в профильное отделение. Состояние: средней степени тяжести», — сообщили агентству в ведомстве.

Как ранее рассказало URA.RU, ДТП произошло в вечернее время на улице Тимофея Чаркова. Автомобиль «Шевроле Нива» наехал на мальчика семи-восьми лет, который, предположительно, перебегал дорогу на запрещающий сигнал.

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Ребенок, которого 25 июля сбили около ТЦ «Сити-Молл», перевели из реанимации в профильное отделение. Его состояние начало улучшаться, сообщили URA.RU в  региональном департаменте здравоохранения. «Пациент переведен в профильное отделение. Состояние: средней степени тяжести», — сообщили агентству в ведомстве. Как ранее рассказало URA.RU, ДТП произошло в вечернее время на улице Тимофея Чаркова. Автомобиль «Шевроле Нива» наехал на мальчика семи-восьми лет, который, предположительно, перебегал дорогу на запрещающий сигнал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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