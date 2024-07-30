Сбитый в Тюмени ребенок пошел на поправку

С места ДТП пострадавшего отправили в реанимацию
Ребенок, которого 25 июля сбили около ТЦ «Сити-Молл», перевели из реанимации в профильное отделение. Его состояние начало улучшаться, сообщили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения.
«Пациент переведен в профильное отделение. Состояние: средней степени тяжести», — сообщили агентству в ведомстве.
Как ранее рассказало URA.RU, ДТП произошло в вечернее время на улице Тимофея Чаркова. Автомобиль «Шевроле Нива» наехал на мальчика семи-восьми лет, который, предположительно, перебегал дорогу на запрещающий сигнал.
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