Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела о хищении у Минобороны

01 августа 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

Главу «Военторга» задержали ранее из-за крупных хищений Фото: Денис Моргунов © URA.RU Московский суд принял решение об аресте имущества фигурантов дела «Военторга», обвиняемых в хищениях в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщает информированный источник РИА Новости. Главу «Военторга» задержали из-за хищений у Минобороны: что известно о деле «Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела», — передает источник агентства. Данные меры были приняты в рамках расследования дела о мошенничестве. По информации МВД, представленной официальным представителем ведомства Ириной Волк, руководитель АО «Военторг» и другие лица были задержаны по обвинению в создании преступного сговора, целью которого было хищение средств Минобороны через заключение государственных контрактов на поставку гигиенических наборов, так называемых «Армейских несессеров», по завышенным ценам. Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей, при этом цена товаров была завышена более чем на 400 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский суд принял решение об аресте имущества фигурантов дела «Военторга», обвиняемых в хищениях в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщает информированный источник РИА Новости. «Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела», — передает источник агентства. Данные меры были приняты в рамках расследования дела о мошенничестве. По информации МВД, представленной официальным представителем ведомства Ириной Волк, руководитель АО «Военторг» и другие лица были задержаны по обвинению в создании преступного сговора, целью которого было хищение средств Минобороны через заключение государственных контрактов на поставку гигиенических наборов, так называемых «Армейских несессеров», по завышенным ценам. Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей, при этом цена товаров была завышена более чем на 400 миллионов рублей.