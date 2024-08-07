С наступлением теплой погоды жители ЯНАО используют свои садовые участки для розжига мангалов, костровых чаш и прочих приспособлений для приготовления еды на открытом воздухе. О том, как правильно использовать мангал и какие правила безопасности во время пожароопасного сезона необходимо соблюдать — подробнее в инфографике URA.RU.
Правила пожарной безопасности универсальны. Они должны учитываться как в случае барбекю-вечеринки на приусадебной территорий, так и при готовке шашлыков в общественном месте.
Для розжига мангала или костровой чаши необходимо использовать качественные средства — жидкие смеси парафинов, глицеринов или жирных спиртов, без цвета и сильного запаха. Также рекомендуется для розжига углей или дров использовать сухой спирт, охотничьи или каминные спички, каминные газовые зажигалки с длинной и гибкой воспламеняющей частью.
Пропитанное жидкими средствами твердое топливо разгорается равномерно, без опасного вспыхивания. Главное не допускать к нему детей и держать жидкость для розжига подальше от огня.
«Есть общие правила, которые касаются розжига мангала, но главное — не жгите костры в лесу, это касается и тундры, и лесостепи. Во время пожароопасного периода действуют штрафы за правонарушения», — напомнил эксперт департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
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