07 августа 2024

Как правильно пользоваться мангалом в пожароопасный период в ЯНАО. Инфографика

Жители ЯНАО активно используют садовые участки для розжига мангалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пламя в мангале не должно превышать десяти сантиметров
Пламя в мангале не должно превышать десяти сантиметров Фото:

С наступлением теплой погоды жители ЯНАО используют свои садовые участки для розжига мангалов, костровых чаш и прочих приспособлений для приготовления еды на открытом воздухе. О том, как правильно использовать мангал и какие правила безопасности во время пожароопасного сезона необходимо соблюдать — подробнее в инфографике URA.RU.

Правила пожарной безопасности универсальны. Они должны учитываться как в случае барбекю-вечеринки на приусадебной территорий, так и при готовке шашлыков в общественном месте.
Инфографика: правила пожарнйо безопасности
Инфографика: правила пожарнйо безопасности
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Инфографика: правила использования мангала
Инфографика: правила использования мангала
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Для розжига мангала или костровой чаши необходимо использовать качественные средства — жидкие смеси парафинов, глицеринов или жирных спиртов, без цвета и сильного запаха. Также рекомендуется для розжига углей или дров использовать сухой спирт, охотничьи или каминные спички, каминные газовые зажигалки с длинной и гибкой воспламеняющей частью.

Пропитанное жидкими средствами твердое топливо разгорается равномерно, без опасного вспыхивания. Главное не допускать к нему детей и держать жидкость для розжига подальше от огня.

Инфографика: правила использования жидкости для розжига
Инфографика: правила использования жидкости для розжига
Фото:
Инфографика: правила использования жидкости для розжига
Инфографика: правила использования жидкости для розжига
Фото: 
«Есть общие правила, которые касаются розжига мангала, но главное — не жгите костры в лесу, это касается и тундры, и лесостепи. Во время пожароопасного периода действуют штрафы за правонарушения», — напомнил эксперт департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
Инфографика: что запрещено в пожароопасный период
Инфографика: что запрещено в пожароопасный период
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Инфографика: штрафы за нарушение пожарной безопасности
Инфографика: штрафы за нарушение пожарной безопасности
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С наступлением теплой погоды жители ЯНАО используют свои садовые участки для розжига мангалов, костровых чаш и прочих приспособлений для приготовления еды на открытом воздухе. О том, как правильно использовать мангал и какие правила безопасности во время пожароопасного сезона необходимо соблюдать — подробнее в инфографике URA.RU. Для розжига мангала или костровой чаши необходимо использовать качественные средства — жидкие смеси парафинов, глицеринов или жирных спиртов, без цвета и сильного запаха. Также рекомендуется для розжига углей или дров использовать сухой спирт, охотничьи или каминные спички, каминные газовые зажигалки с длинной и гибкой воспламеняющей частью. Пропитанное жидкими средствами твердое топливо разгорается равномерно, без опасного вспыхивания. Главное не допускать к нему детей и держать жидкость для розжига подальше от огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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