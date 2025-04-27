Число погибших при взрыве в иранском порту достигло 36

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Количество погибших в результате взрыва увеличилось на восемь человек
Количество погибших в результате взрыва увеличилось на восемь человек Фото:

Число погибших в результате взрыва в иранском порту Шахида-Раджаи возросло до 36 человек. Об этом сообщил член медицинской комиссии парламента Ирана Мохаммад Джамалиан. Ранее власти и СМИ страны сообщали о 28 жертвах и более 1205 пострадавших.

«У нас есть медицинский отчет, в нем указано, что на данный момент погибли 36 человек», — заявил Джамалиан. Его слова приводит агентство ILNA.

Взрыв в порту имени Шахида Раджаи произошел 26 апреля в городе Бендер-Аббас. По последним данным, число пострадавших превысило 1200 человек. Точные причины взрыва и последующего возгорания пока не установлены. По данным газеты The New York Times, в порту мог сдетонировать перхлорат натрия, который используется в твердом ракетном топливе. Однако в Минобороны страны эту информацию опровергли. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий и расследование обстоятельств инцидента.

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Число погибших в результате взрыва в иранском порту Шахида-Раджаи возросло до 36 человек. Об этом сообщил член медицинской комиссии парламента Ирана Мохаммад Джамалиан. Ранее власти и СМИ страны сообщали о 28 жертвах и более 1205 пострадавших. «У нас есть медицинский отчет, в нем указано, что на данный момент погибли 36 человек», — заявил Джамалиан. Его слова приводит агентство ILNA. Взрыв в порту имени Шахида Раджаи произошел 26 апреля в городе Бендер-Аббас. По последним данным, число пострадавших превысило 1200 человек. Точные причины взрыва и последующего возгорания пока не установлены. По данным газеты The New York Times, в порту мог сдетонировать перхлорат натрия, который используется в твердом ракетном топливе. Однако в Минобороны страны эту информацию опровергли. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий и расследование обстоятельств инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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