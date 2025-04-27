Подозреваемый в убийстве генерала Москалика признал вину, следствие требует его ареста

Подозреваемому в убийстве генерала Москалика предъявлено обвинение в теракте
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За совершение преступления Кузину обещали 18 тысяч долларов, заявили в СК
За совершение преступления Кузину обещали 18 тысяч долларов, заявили в СК Фото:
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В Балашихе при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнат Кузин обвиняется в совершении террористического акта. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта», — заявила Петренко. Ее слова опубликованы в telegram-канале СК. Она добавила, что подозреваемому предъявлены обвинения по нескольким статьям, связанным с террористической деятельностью и незаконным оборотом взрывных веществ.

Кузин сообщил, что был завербован украинской службой безопасности за деньги и прибыл в Россию в сентябре 2023 года, ожидая указаний от куратора. Он арендовал квартиру в подъезде, где проживал Москалик, чтобы следить за его передвижениями, и подготовил взрывное устройство, которое активировал 25 апреля, когда генерал выходил из дома. За исполнение преступления ему обещали 18 тысяч долларов США.

Кузин признал свою вину и готов подтвердить свои показания на месте, передает «Ридус». В суд подано ходатайство о его аресте, проводятся необходимые экспертизы, а также устанавливаются другие возможные участники преступления.

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Подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнат Кузин обвиняется в совершении террористического акта. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. «Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта», — заявила Петренко. Ее слова опубликованы в telegram-канале СК. Она добавила, что подозреваемому предъявлены обвинения по нескольким статьям, связанным с террористической деятельностью и незаконным оборотом взрывных веществ. Кузин сообщил, что был завербован украинской службой безопасности за деньги и прибыл в Россию в сентябре 2023 года, ожидая указаний от куратора. Он арендовал квартиру в подъезде, где проживал Москалик, чтобы следить за его передвижениями, и подготовил взрывное устройство, которое активировал 25 апреля, когда генерал выходил из дома. За исполнение преступления ему обещали 18 тысяч долларов США. Кузин признал свою вину и готов подтвердить свои показания на месте, передает «Ридус». В суд подано ходатайство о его аресте, проводятся необходимые экспертизы, а также устанавливаются другие возможные участники преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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