07 августа 2024

В Тюмени в районе КПД перекроют дорогу на три дня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога будет перекрыта из-за капитального ремонта участка тепловой сети
Дорога будет перекрыта из-за капитального ремонта участка тепловой сети Фото:

В Тюмени на три дня с 16 по 19 августа перекроют дорогу в районе улиц Республики – Воровского из-за ремонта теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети в районе ул. Республики – Воровского в период 16-19 августа 2024 будет прекращено движение транспортных средств. Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки", — сообщили в мэрии.

Водителям рекомендуют соблюдать ПДД и заранее планировать маршруты. Объехать ограничение можно будет через улицы Энергетиков, Воровского и 50 лет ВЛКСМ.

Ограничение будет действовать три дня.
Ограничение будет действовать три дня.
Фото:

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В Тюмени на три дня с 16 по 19 августа перекроют дорогу в районе улиц Республики – Воровского из-за ремонта теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. "В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети в районе ул. Республики – Воровского в период 16-19 августа 2024 будет прекращено движение транспортных средств. Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки", — сообщили в мэрии. Водителям рекомендуют соблюдать ПДД и заранее планировать маршруты. Объехать ограничение можно будет через улицы Энергетиков, Воровского и 50 лет ВЛКСМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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