Дорога будет перекрыта из-за капитального ремонта участка тепловой сети
В Тюмени на три дня с 16 по 19 августа перекроют дорогу в районе улиц Республики – Воровского из-за ремонта теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети в районе ул. Республики – Воровского в период 16-19 августа 2024 будет прекращено движение транспортных средств. Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки", — сообщили в мэрии.
Водителям рекомендуют соблюдать ПДД и заранее планировать маршруты. Объехать ограничение можно будет через улицы Энергетиков, Воровского и 50 лет ВЛКСМ.
Ограничение будет действовать три дня.
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