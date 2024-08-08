08 августа 2024

Житель ХМАО сядет в тюрьму за кражу бутылки алкоголя

Суд приговорил жителя ХМАО к 4 месяцам колонии за кражу бутылки алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанина осудили на четыре месяца колонии строгого режима
Югорчанина осудили на четыре месяца колонии строгого режима Фото:

Жителя Сургута суд приговорил к четырем месяцам колонии строгого режима из-за кражи слабоалкогольного напитка. Мужчина уже был судим за похожее преступление.

«Суд учел все фактические обстоятельства содеянного, личность подсудимого, наличие у него смягчающих наказание обстоятельств, а также отягчающего наказание (простой рецидив) в связи с чем, пришел к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы на срок 4 месяца», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Приговор еще не вступил в силу.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Стоимость напитка была 193 рубля.

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Жителя Сургута суд приговорил к четырем месяцам колонии строгого режима из-за кражи слабоалкогольного напитка. Мужчина уже был судим за похожее преступление. «Суд учел все фактические обстоятельства содеянного, личность подсудимого, наличие у него смягчающих наказание обстоятельств, а также отягчающего наказание (простой рецидив) в связи с чем, пришел к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы на срок 4 месяца», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Приговор еще не вступил в силу. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Стоимость напитка была 193 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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