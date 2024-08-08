Житель ХМАО сядет в тюрьму за кражу бутылки алкоголя

Жителя Сургута суд приговорил к четырем месяцам колонии строгого режима из-за кражи слабоалкогольного напитка. Мужчина уже был судим за похожее преступление.
«Суд учел все фактические обстоятельства содеянного, личность подсудимого, наличие у него смягчающих наказание обстоятельств, а также отягчающего наказание (простой рецидив) в связи с чем, пришел к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы на срок 4 месяца», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Приговор еще не вступил в силу.
Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Стоимость напитка была 193 рубля.
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