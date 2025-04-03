03 апреля 2025

В ХМАО суд заставил студента выплатить штраф университету

© Служба новостей «URA.RU»
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Студент заплатит штраф университету в Пыть-Яхе после отчисления
Студент заплатит штраф университету в Пыть-Яхе после отчисления Фото:

В Пыть-Яхе экс-студент целевого обучения выплатит штраф университету после отчисления. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«На основании подтвержденных доказательствами обстоятельств, суд удовлетворил исковое требование Университета, возложив на ответчика штраф по договору о целевом обучении. Решение суда не вступило в законную силу», — сообщает telegram-канал.

Студент проходил обучение по целевому направлению за счет средств федерального бюджета. Однако не посещал занятия и в итоге был отчислен, теперь ему придется вернуть деньги университету.

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В Пыть-Яхе экс-студент целевого обучения выплатит штраф университету после отчисления. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «На основании подтвержденных доказательствами обстоятельств, суд удовлетворил исковое требование Университета, возложив на ответчика штраф по договору о целевом обучении. Решение суда не вступило в законную силу», — сообщает telegram-канал. Студент проходил обучение по целевому направлению за счет средств федерального бюджета. Однако не посещал занятия и в итоге был отчислен, теперь ему придется вернуть деньги университету.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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