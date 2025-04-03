В ХМАО суд заставил студента выплатить штраф университету

Студент заплатит штраф университету в Пыть-Яхе после отчисления
В Пыть-Яхе экс-студент целевого обучения выплатит штраф университету после отчисления. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«На основании подтвержденных доказательствами обстоятельств, суд удовлетворил исковое требование Университета, возложив на ответчика штраф по договору о целевом обучении. Решение суда не вступило в законную силу», — сообщает telegram-канал.
Студент проходил обучение по целевому направлению за счет средств федерального бюджета. Однако не посещал занятия и в итоге был отчислен, теперь ему придется вернуть деньги университету.
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