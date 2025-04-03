03 апреля 2025

ГАИ ХМАО предупредило водителей об опасности на дорогах из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от дальних поездок
Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от дальних поездок Фото:

Госавтоинспекция Югры предупреждает водителей об опасной обстановке на дорогах региона из-за непогоды, а также о возможных перекрытиях загородных трасс. Об этом ведомство пишет в своем telegram-канале.

«Уважаемые водители, по возможности воздержитесь от дальних поездок на автомобиле. В случае вынужденной поездки неукоснительно соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасный интервал и дистанцию», — сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

Синоптики прогнозируют обильные осадки в регионе в ближайшее время. ГАИ предупреждает о возможных ограничениях движения на загородных трассах в зависимости от ситуации.

Ранее URA.RU писало, что на двух трассах ХМАО ограничена скорость движения из-за непогоды. Ехать быстрее 70 километров в час запретили на трассе Ханты-Мансийск — Талинка — Советский и Нягань — Талинка.

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Госавтоинспекция Югры предупреждает водителей об опасной обстановке на дорогах региона из-за непогоды, а также о возможных перекрытиях загородных трасс. Об этом ведомство пишет в своем telegram-канале. «Уважаемые водители, по возможности воздержитесь от дальних поездок на автомобиле. В случае вынужденной поездки неукоснительно соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасный интервал и дистанцию», — сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». Синоптики прогнозируют обильные осадки в регионе в ближайшее время. ГАИ предупреждает о возможных ограничениях движения на загородных трассах в зависимости от ситуации. Ранее URA.RU писало, что на двух трассах ХМАО ограничена скорость движения из-за непогоды. Ехать быстрее 70 километров в час запретили на трассе Ханты-Мансийск — Талинка — Советский и Нягань — Талинка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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