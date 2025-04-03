На двух трассах в ХМАО ограничили скорость из-за непогоды

В ХМАО из-за ухудшения погодных условий ограничили скорость на двух автодорогах. Ехать быстрее 70 километров в час запретили на трассе Ханты-Мансийск — Талинка — Советский и Нягань — Талинка, сообщили в Управлении автодорог Югры.
«Внимание! В связи с резким ухудшением погодных условий. Вводится временное ограничение скорости 70 км/ч на автодороге Ханты-Мансийск — Талинка — Советский с 141 по 220 километр и на автодороге Нягань — Талинка с 86 по 60 километр», — рассказали в telegram-канае управления.
На этих трассах зафиксировали снижение видимости и резкое похолодание. Кроме того, там выпали обильные осадки. О времени снятия ограничений информации пока нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники ГАИ помогли тюменцам, которые два дня ночевали на трассе. Жители соседнего региона провели два дня на автодороге «Иртыш» из-за поломки автомобиля.
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