03 апреля 2025

На двух трассах в ХМАО ограничили скорость из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
До 70 километров в час снизили разрешенную скорость на двух автодорогах Югры
До 70 километров в час снизили разрешенную скорость на двух автодорогах Югры Фото:

В ХМАО из-за ухудшения погодных условий ограничили скорость на двух автодорогах. Ехать быстрее 70 километров в час запретили на трассе Ханты-Мансийск — Талинка — Советский и Нягань — Талинка, сообщили в Управлении автодорог Югры. 

«Внимание! В связи с резким ухудшением погодных условий. Вводится временное ограничение скорости 70 км/ч на автодороге Ханты-Мансийск — Талинка — Советский с 141 по 220 километр и на автодороге Нягань — Талинка с 86 по 60 километр», — рассказали в telegram-канае управления. 

На этих трассах зафиксировали снижение видимости и резкое похолодание. Кроме того, там выпали обильные осадки. О времени снятия ограничений информации пока нет. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники ГАИ помогли тюменцам, которые два дня ночевали на трассе. Жители соседнего региона провели два дня на автодороге «Иртыш» из-за поломки автомобиля. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО из-за ухудшения погодных условий ограничили скорость на двух автодорогах. Ехать быстрее 70 километров в час запретили на трассе Ханты-Мансийск — Талинка — Советский и Нягань — Талинка, сообщили в Управлении автодорог Югры.  «Внимание! В связи с резким ухудшением погодных условий. Вводится временное ограничение скорости 70 км/ч на автодороге Ханты-Мансийск — Талинка — Советский с 141 по 220 километр и на автодороге Нягань — Талинка с 86 по 60 километр», — рассказали в telegram-канае управления.  На этих трассах зафиксировали снижение видимости и резкое похолодание. Кроме того, там выпали обильные осадки. О времени снятия ограничений информации пока нет.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники ГАИ помогли тюменцам, которые два дня ночевали на трассе. Жители соседнего региона провели два дня на автодороге «Иртыш» из-за поломки автомобиля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...