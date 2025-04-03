В ХМАО нелегальная мигрантка попалась полиции, когда пришла сдавать экзамен на водительские права

Иностранка незаконно пересекла границу России и приехала в Нижневартовск. Она попалась в руки силовиков, когда сама пришла в отдел ГАИ чтобы сдать экзамен для получения водительских прав, пишет telegram-канал «Полиция Югры».
«К сотрудникам регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Нижневартовску обратилась 36-летняя уроженка ближнего зарубежья с целью прохождения экзамена по правилам дорожного движения для получения водительского удостоверения. Однако при проверке документов выяснилось, что данная гражданка находится в реестре контролируемых лиц», — сообщает «Полиция Югры».
Полицейские доставили иностранку в отдел по вопросам миграции. Инспектор проверил документы и установил, что женщине вообще запрещен въезд на территорию России, но она незаконно пересекла границу. Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы по стать 322 УК РФ.
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