03 апреля 2025

В ХМАО нелегальная мигрантка попалась полиции, когда пришла сдавать экзамен на водительские права

Иностранка незаконно пересекла границу РФ и попала в руки полиции в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранка попалась силовикам, когда пришла сдавать экзамен на водительские права
Иностранка попалась силовикам, когда пришла сдавать экзамен на водительские права Фото:

Иностранка незаконно пересекла границу России и приехала в Нижневартовск. Она попалась в руки силовиков, когда сама пришла в отдел ГАИ чтобы сдать экзамен для получения водительских прав, пишет telegram-канал «Полиция Югры».

«К сотрудникам регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Нижневартовску обратилась 36-летняя уроженка ближнего зарубежья с целью прохождения экзамена по правилам дорожного движения для получения водительского удостоверения. Однако при проверке документов выяснилось, что данная гражданка находится в реестре контролируемых лиц», — сообщает «Полиция Югры».

Полицейские доставили иностранку в отдел по вопросам миграции. Инспектор проверил документы и установил, что женщине вообще запрещен въезд на территорию России, но она незаконно пересекла границу. Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы по стать 322 УК РФ.

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Иностранка незаконно пересекла границу России и приехала в Нижневартовск. Она попалась в руки силовиков, когда сама пришла в отдел ГАИ чтобы сдать экзамен для получения водительских прав, пишет telegram-канал «Полиция Югры». «К сотрудникам регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Нижневартовску обратилась 36-летняя уроженка ближнего зарубежья с целью прохождения экзамена по правилам дорожного движения для получения водительского удостоверения. Однако при проверке документов выяснилось, что данная гражданка находится в реестре контролируемых лиц», — сообщает «Полиция Югры». Полицейские доставили иностранку в отдел по вопросам миграции. Инспектор проверил документы и установил, что женщине вообще запрещен въезд на территорию России, но она незаконно пересекла границу. Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы по стать 322 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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