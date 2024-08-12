12 августа 2024

Обвиняемого в США россиянина Кублицкого освободили под залог

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого россиянина перевели под домашний арест
Обвиняемого россиянина перевели под домашний арест Фото:

Окружной суд штата Флорида принял решение об освобождении под залог российского гражданина Павла Кублицкого, обвиняемого в США в кибермошенничестве. Эта информация была обнародована в документах, доступных в электронной базе данных суда.

"По договоренности сторон суд считает, что залог для освобождения обвиняемого Кублицкого может быть внесен", — указано в судебном документе, на который ссылается ТАСС. Залог был установлен в размере 100 тысяч долларов, после внесения которого россиянин будет находиться под домашним арестом с определенными ограничениями на передвижение.

Ранее сообщалось, что Кублицкий и гражданин Казахстана Александр Ходырев были арестованы в США по подозрению в управлении платформой, используемой для обмена данными и продажи незаконно полученной информации. Оба мужчины приехали в США в 2022 году и запросили политическое убежище, а затем поселились во Флориде.

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Окружной суд штата Флорида принял решение об освобождении под залог российского гражданина Павла Кублицкого, обвиняемого в США в кибермошенничестве. Эта информация была обнародована в документах, доступных в электронной базе данных суда. "По договоренности сторон суд считает, что залог для освобождения обвиняемого Кублицкого может быть внесен", — указано в судебном документе, на который ссылается ТАСС. Залог был установлен в размере 100 тысяч долларов, после внесения которого россиянин будет находиться под домашним арестом с определенными ограничениями на передвижение. Ранее сообщалось, что Кублицкий и гражданин Казахстана Александр Ходырев были арестованы в США по подозрению в управлении платформой, используемой для обмена данными и продажи незаконно полученной информации. Оба мужчины приехали в США в 2022 году и запросили политическое убежище, а затем поселились во Флориде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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