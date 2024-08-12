Обвиняемого в США россиянина Кублицкого освободили под залог

Окружной суд штата Флорида принял решение об освобождении под залог российского гражданина Павла Кублицкого, обвиняемого в США в кибермошенничестве. Эта информация была обнародована в документах, доступных в электронной базе данных суда.
"По договоренности сторон суд считает, что залог для освобождения обвиняемого Кублицкого может быть внесен", — указано в судебном документе, на который ссылается ТАСС. Залог был установлен в размере 100 тысяч долларов, после внесения которого россиянин будет находиться под домашним арестом с определенными ограничениями на передвижение.
Ранее сообщалось, что Кублицкий и гражданин Казахстана Александр Ходырев были арестованы в США по подозрению в управлении платформой, используемой для обмена данными и продажи незаконно полученной информации. Оба мужчины приехали в США в 2022 году и запросили политическое убежище, а затем поселились во Флориде.
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