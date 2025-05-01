Умерла старейшая жительница планеты Ина Канабарро: история ее жизни и секрет долголетия

Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас скончалась в возрасте 116 лет. Об этом сообщил сервис статистики долгожителей Земли LongeviQuest.
Ина Канабарро Лукас родилась восьмого июня 1908 года в Сан-Франсишку-де-Ассис, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. С детства она обучалась в религиозной школе и до конца жизни исповедовала католицизм. Подробнее о старейшей жительнице планеты — в материале URA.RU.
Биография
Ина Канабарро Лукас родилась в семье Жуана Антониу Лукаса и Марианы Канабарро Лукас. В детстве она была хрупким ребенком, многие даже опасались за ее здоровье.
В 16 лет Ина поступила в религиозную школу Санта-Тереза-де-Жезуш в Сантана-ду-Ливраменту, где в 1926 году была крещена. В 1929 году, уже в Монтевидео, Уругвай, она была конфирмована в католической церкви. Вернувшись в Бразилию в 1930 году, Ина преподавала португальский и математику в Тижуке, Рио-де-Жанейро. В 1934 году она приняла монашеские обеты.
В 1940-х Ина вернулась в Сантана-ду-Ливраменту и возобновила преподавательскую деятельность. Она также работала в Итаки и Сантана-ду-Ливраменту, а с 1980 года — в Провинциальном доме в Порту-Алегри. К своему 110-летию в 2018 году Ина получила апостольское благословение от папы Франциска.
Достижения
После смерти Софии Рохас из Колумбии 30 июля 2022 года, Ина Канабарро Лукас удостоилась звания старейшего жителя как Южной, так и всей Латинской Америки. В феврале 2024 года специалисты из организации LongeviQuest посетили Ину, которой на тот момент исполнилось 115 лет. Они официально подтвердили ее статус самой возрастной жительницы Бразилии.
После кончины 116-летней Томико Итооки из Японии 29 декабря 2024 года, Ина Канабарро Лукас стала самым старым человеком на планете. На тот момент ее возраст составлял 116 лет и 204 дня. На день своей смерти она занимала пятнадцатое место среди самых старых документированных людей в истории. Она также была третьим по возрасту человеком в Латинской Америке и вторым в Бразилии.
Ина Канабарро Лукас является второй по старшинству монахиней в истории после француженки Люсиль Рэндон, которая прожила до 118 лет и была признана самым старым человеком в мире в 2022 и 2023 годах. Четвертого января 2025 года Ина была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая женщина.
Секрет долголетия
Как говорила Ина, секретом ее долголетия является католическая вера. Она играет центральную роль в ее жизни, принося умиротворение и силу преодолевать жизненные испытания. Монахиня также отмечала веру в Бога, который, по ее словам, является тайной жизни и секретом всего.
«Я молода, симпатична и дружелюбна — все это очень хорошие, положительные качества, которые есть и у вас», — говорит терезианская монахиня посетителям своего дома престарелых в южном бразильском городе Порту-Алегри. Цитату передает AP.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.