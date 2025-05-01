Дочь Пересильд объяснила, почему пропала после «Слова пацана»

Дочь Пересильд не гонится за количеством кинопроектов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пересильд рассказала о проектах дочери
Пересильд рассказала о проектах дочери Фото:

Юная актриса Анна Пересильд, которая запомнилась зрителям по роли в сериале «Слово пацана», не гонится за количеством кинопроектов. Она поддержала стратегию своей мамы Юлии, которая посоветовала дочери не спешить с выбором ролей в новых фильмах. Об этом Пересильд-младшая рассказала в ходе подкаста.

«Я сразу же согласилась со своими родителями. Считаю, что они предложили очень правильную стратегию, именно поэтому я не набрала какое-то огромное количество ненужных мне проектов», — сообщила Анна на подкасте Dreamcast в VK Видео. По словам мамы, после «Слова пацана» предложений у Анны было очень много. Но следующим стал только фильм «Алиса в стране чудес». Юлия Пересильд добавила, что она и муж являются представителями кинобизнеса, поэтому у них есть обоснованные переживания за судьбу дочери в этой непростой сфере.

Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом 2023 года по версии Mail.ru. Анна Пересильд сыграла в нем Айгуль.

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Юная актриса Анна Пересильд, которая запомнилась зрителям по роли в сериале «Слово пацана», не гонится за количеством кинопроектов. Она поддержала стратегию своей мамы Юлии, которая посоветовала дочери не спешить с выбором ролей в новых фильмах. Об этом Пересильд-младшая рассказала в ходе подкаста. «Я сразу же согласилась со своими родителями. Считаю, что они предложили очень правильную стратегию, именно поэтому я не набрала какое-то огромное количество ненужных мне проектов», — сообщила Анна на подкасте Dreamcast в VK Видео. По словам мамы, после «Слова пацана» предложений у Анны было очень много. Но следующим стал только фильм «Алиса в стране чудес». Юлия Пересильд добавила, что она и муж являются представителями кинобизнеса, поэтому у них есть обоснованные переживания за судьбу дочери в этой непростой сфере. Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом 2023 года по версии Mail.ru. Анна Пересильд сыграла в нем Айгуль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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