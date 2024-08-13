112: неизвестные пытались проникнуть в квартиру Ларисы Долиной

В Москве в районе Хамовники группа неизвестных пытается проникнуть в квартиру известной певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Около 10 утра четверо неизвестных проникли на закрытую территорию элитного дома и попытались добраться до квартиры звезды, заявляя, что это их собственность», — написал telegram-канал 112. Там добавили, что певица не находится дома, а охрана заблокировала входы в здание.
По информации канала, один из атакующих показал иностранный паспорт на английском языке. При этом больше никаких документов не предъявляли. Telegram-канал Shot сообщил, что на место приехала полиция, были задержаны пять человек.
Ранее Лариса Долина едва не лишилась своей квартиры, которую некие злоумышленники выставили на торги по цене 112 миллионов рублей. Преступники располагали старой видеозаписью с певицей, на которой она показывает свой паспорт — предположительно, так она ранее подтверждала свою личность для заказчика концерта, передает MK.RU.
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