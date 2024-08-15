Подполковник Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Подполковник Константин Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
«Фролову, кавалеру трех орденов Мужества, предъявлено обвинение по делу командира бригады ВДВ Артема Городилова», — сообщил источник в беседе с ТАСС. Подполковник ранее служил под командованием Городилова в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.
Задержание произошло в Санкт-Петербурге, после чего Фролов был этапирован в Москву. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание за мошенничество организованной группой в особо крупном размере.
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