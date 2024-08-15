15 августа 2024

Подполковник Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Задержание произошло в Санкт-Петербурге Фото:

Подполковник Константин Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Фролову, кавалеру трех орденов Мужества, предъявлено обвинение по делу командира бригады ВДВ Артема Городилова», — сообщил источник в беседе с ТАСС. Подполковник ранее служил под командованием Городилова в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Задержание произошло в Санкт-Петербурге, после чего Фролов был этапирован в Москву. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание за мошенничество организованной группой в особо крупном размере.

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Подполковник Константин Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. «Фролову, кавалеру трех орденов Мужества, предъявлено обвинение по делу командира бригады ВДВ Артема Городилова», — сообщил источник в беседе с ТАСС. Подполковник ранее служил под командованием Городилова в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Задержание произошло в Санкт-Петербурге, после чего Фролов был этапирован в Москву. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание за мошенничество организованной группой в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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