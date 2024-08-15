Подполковник Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

16 августа 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Задержание произошло в Санкт-Петербурге Фото: Илья Московец © URA.RU Подполковник Константин Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. «Фролову, кавалеру трех орденов Мужества, предъявлено обвинение по делу командира бригады ВДВ Артема Городилова», — сообщил источник в беседе с ТАСС. Подполковник ранее служил под командованием Городилова в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Задержание произошло в Санкт-Петербурге, после чего Фролов был этапирован в Москву. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание за мошенничество организованной группой в особо крупном размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подполковник Константин Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. «Фролову, кавалеру трех орденов Мужества, предъявлено обвинение по делу командира бригады ВДВ Артема Городилова», — сообщил источник в беседе с ТАСС. Подполковник ранее служил под командованием Городилова в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Задержание произошло в Санкт-Петербурге, после чего Фролов был этапирован в Москву. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание за мошенничество организованной группой в особо крупном размере.