Летящий из Санкт-Петербурга в Тюмень пассажир устроил дебош на борту

В Тюмени задержали жителя Санкт-Петербурга за скандал в самолете
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Мужчину задержали в аэропорту Рощино
Мужчину задержали в аэропорту Рощино Фото:

Пассажира авиарейса из Санкт-Петербурга задержали в тюменском аэропорту Рощино. Мужчина ругался матом н аборту самолета и скандалил с другими людьми. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

«22 августа в Линейный отдел полиции в аэропорту Рощино поступило сообщение о том, что один из пассажиров воздушного судна „Санкт-Петербург — Тюмень“ во время полета нарушил общественный порядок. Сотрудники полиции прибыли к приземлившемуся в аэропорту самолету, где задержали 38-летнего жителя Санкт-Петербурга. Установлено, что во время полета мужчина вступил в конфликт с другим пассажиром и громко выражался нецензурной бранью», — сообщили в ведомстве.

Мужчину привлекли к административной ответственности. За свой дебош житель северной столицы вынужден будет оплатить штраф.

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Пассажира авиарейса из Санкт-Петербурга задержали в тюменском аэропорту Рощино. Мужчина ругался матом н аборту самолета и скандалил с другими людьми. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО. «22 августа в Линейный отдел полиции в аэропорту Рощино поступило сообщение о том, что один из пассажиров воздушного судна „Санкт-Петербург — Тюмень“ во время полета нарушил общественный порядок. Сотрудники полиции прибыли к приземлившемуся в аэропорту самолету, где задержали 38-летнего жителя Санкт-Петербурга. Установлено, что во время полета мужчина вступил в конфликт с другим пассажиром и громко выражался нецензурной бранью», — сообщили в ведомстве. Мужчину привлекли к административной ответственности. За свой дебош житель северной столицы вынужден будет оплатить штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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