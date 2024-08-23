Летящий из Санкт-Петербурга в Тюмень пассажир устроил дебош на борту

Пассажира авиарейса из Санкт-Петербурга задержали в тюменском аэропорту Рощино. Мужчина ругался матом н аборту самолета и скандалил с другими людьми. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
«22 августа в Линейный отдел полиции в аэропорту Рощино поступило сообщение о том, что один из пассажиров воздушного судна „Санкт-Петербург — Тюмень“ во время полета нарушил общественный порядок. Сотрудники полиции прибыли к приземлившемуся в аэропорту самолету, где задержали 38-летнего жителя Санкт-Петербурга. Установлено, что во время полета мужчина вступил в конфликт с другим пассажиром и громко выражался нецензурной бранью», — сообщили в ведомстве.
Мужчину привлекли к административной ответственности. За свой дебош житель северной столицы вынужден будет оплатить штраф.
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