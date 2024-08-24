24 августа 2024
23 августа 2024

В Госавтоинспекции челябинских водителей предупредили о пробках на М5. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство автодороги М5. Росавтодор, Упрдор Южный Урал. Челябинск, трасса, большегруз, грузовик, дальнобойщик, м5, автотранспорт, дорога
На проблемных участках работают сотрудники Госавтоинспекции Фото:

В Челябинской области затруднено движение сразу на двух участках трассы М5. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Затор на 1780-м километре возле Миасса. Из-за интенсивного движения по направлению в Челябинск движение затруднено. Сотрудниками ППС осуществляется регулирование данного участка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории Златоустовского городского округа произошло возгорание фуры. Сотрудниками Госавтоинспекции введено реверсивное движение. Пострадавших нет.

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В Челябинской области затруднено движение сразу на двух участках трассы М5. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «Затор на 1780-м километре возле Миасса. Из-за интенсивного движения по направлению в Челябинск движение затруднено. Сотрудниками ППС осуществляется регулирование данного участка, — сообщили в пресс-службе ведомства. На территории Златоустовского городского округа произошло возгорание фуры. Сотрудниками Госавтоинспекции введено реверсивное движение. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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