На проблемных участках работают сотрудники Госавтоинспекции
В Челябинской области затруднено движение сразу на двух участках трассы М5. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«Затор на 1780-м километре возле Миасса. Из-за интенсивного движения по направлению в Челябинск движение затруднено. Сотрудниками ППС осуществляется регулирование данного участка, — сообщили в пресс-службе ведомства.
На территории Златоустовского городского округа произошло возгорание фуры. Сотрудниками Госавтоинспекции введено реверсивное движение. Пострадавших нет.
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