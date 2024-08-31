Тюменскому военкомату нужны почти 150 новых контрактников

Тюменцев зовут служить по контракту
Военный комиссариат Тюменской области разместил почти 150 новых вакансий для желающих служить по контракту. Информация представлена на портале «Работа в России».
«Военный комиссариат Тюменской области. Служба по контракту — 142 вакансии», — следует из данных портала за последние три дня.
Военкомат ищет стрелков, командиров отрядов, водителей и просто военнослужащих. Им предлагают зарплату от 204 до 250 тысяч рублей и социальный пакет. Для стрелков также указана единовременная выплата в 1 000 000 рублей.
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