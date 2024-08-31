31 августа 2024
30 августа 2024

Тюменскому военкомату нужны почти 150 новых контрактников

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев зовут служить по контракту
Тюменцев зовут служить по контракту Фото:

Военный комиссариат Тюменской области разместил почти 150 новых вакансий для желающих служить по контракту. Информация представлена на портале «Работа в России».

«Военный комиссариат Тюменской области. Служба по контракту — 142 вакансии», — следует из данных портала за последние три дня.

Военкомат ищет стрелков, командиров отрядов, водителей и просто военнослужащих. Им предлагают зарплату от 204 до 250 тысяч рублей и социальный пакет. Для стрелков также указана единовременная выплата в 1 000 000 рублей.

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Военный комиссариат Тюменской области разместил почти 150 новых вакансий для желающих служить по контракту. Информация представлена на портале «Работа в России». «Военный комиссариат Тюменской области. Служба по контракту — 142 вакансии», — следует из данных портала за последние три дня. Военкомат ищет стрелков, командиров отрядов, водителей и просто военнослужащих. Им предлагают зарплату от 204 до 250 тысяч рублей и социальный пакет. Для стрелков также указана единовременная выплата в 1 000 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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