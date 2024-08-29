Челябинского военного будут судить по 29 эпизодам нарушения ПДД

29 августа 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Военный должен будет оплатить все полученные штрафы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области поступило 29 административных дел в отношении военнослужащего. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, все они связаны с нарушение правил дорожного движения: военный садился за руль пьяный и без прав. «Находясь в отпуске и во время прохождения лечения, военный управлял транспортным средством, превышая установленную скорость, не соблюдая требования об обязательном страховании гражданской ответственности, а также при наличии неисправностей. Такой стиль вождения, очевидно, явился одной из причин ДТП, в результате которого военный свою дорогостоящую машину разбил, а за употребление алкоголя после совершенной аварии по решению суда был лишен права управления транспортными средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Но вскоре после аварии военный купил другой автомобиль. На нем 25 июля этого года его остановили сотрудники ДПС. Документов предъявить военный не смог. А через неделю его вновь остановили, но уже пьяным. «Назначенные ранее штрафы за нарушения, выявленные ДПС, военный своевременно не оплатил. Это влечет наложение двукратного размера суммы неуплаченного административного штрафа. По предварительной оценке в ближайшем будущем военному предстоит оплатить штрафов на общую сумму около 150 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области поступило 29 административных дел в отношении военнослужащего. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, все они связаны с нарушение правил дорожного движения: военный садился за руль пьяный и без прав. «Находясь в отпуске и во время прохождения лечения, военный управлял транспортным средством, превышая установленную скорость, не соблюдая требования об обязательном страховании гражданской ответственности, а также при наличии неисправностей. Такой стиль вождения, очевидно, явился одной из причин ДТП, в результате которого военный свою дорогостоящую машину разбил, а за употребление алкоголя после совершенной аварии по решению суда был лишен права управления транспортными средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Но вскоре после аварии военный купил другой автомобиль. На нем 25 июля этого года его остановили сотрудники ДПС. Документов предъявить военный не смог. А через неделю его вновь остановили, но уже пьяным. «Назначенные ранее штрафы за нарушения, выявленные ДПС, военный своевременно не оплатил. Это влечет наложение двукратного размера суммы неуплаченного административного штрафа. По предварительной оценке в ближайшем будущем военному предстоит оплатить штрафов на общую сумму около 150 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе суда.