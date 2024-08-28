28 августа 2024

Тюменский турагент рассказал, где дешевле отдохнуть в бархатный сезон

В сентябре из Тюмени дешевле всего полететь отдыхать в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сочи в сентябре полететь из Тюмени дешевле, чем в Турцию
В Сочи в сентябре полететь из Тюмени дешевле, чем в Турцию Фото:

В сентябре из Тюмени дешевле всего полететь отдыхать в Сочи. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова.

«Самый бюджетный вариант в бархатный сезон — это Сочи. Туры туда начинается от 35 тысяч рублей на человека. Отдых рассчитан на семь дней в трехзвездочном отеле с питанием „все включено“»,— рассказала турагент.

За аналогичное количество дней отдых в Турции обойдутся тюменцам от 80 тысяч рублей. Там также предусмотрен трехзвездочный отель, путевка рассчитана на одного туриста.

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В сентябре из Тюмени дешевле всего полететь отдыхать в Сочи. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова. «Самый бюджетный вариант в бархатный сезон — это Сочи. Туры туда начинается от 35 тысяч рублей на человека. Отдых рассчитан на семь дней в трехзвездочном отеле с питанием „все включено“»,— рассказала турагент. За аналогичное количество дней отдых в Турции обойдутся тюменцам от 80 тысяч рублей. Там также предусмотрен трехзвездочный отель, путевка рассчитана на одного туриста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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