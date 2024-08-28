Тюменский турагент рассказал, где дешевле отдохнуть в бархатный сезон

В Сочи в сентябре полететь из Тюмени дешевле, чем в Турцию
В сентябре из Тюмени дешевле всего полететь отдыхать в Сочи. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова.
«Самый бюджетный вариант в бархатный сезон — это Сочи. Туры туда начинается от 35 тысяч рублей на человека. Отдых рассчитан на семь дней в трехзвездочном отеле с питанием „все включено“»,— рассказала турагент.
За аналогичное количество дней отдых в Турции обойдутся тюменцам от 80 тысяч рублей. Там также предусмотрен трехзвездочный отель, путевка рассчитана на одного туриста.
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