Куйвашеву пришло письмо с фронта с благодарностью за бойца, бравшего Авдеевку

Командование одной из частей ВС РФ направило губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву благодарственное письмо с информацией об участнике СВО, новоуральце Олеге Исайкове. Мужчина показал себя надежным товарищем, готовым защищать свою страну. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.
«В письме командование одной из войсковых частей информирует, что новоуралец Олег Исайков с первых дней участия в СВО показал себя надежным боевым товарищем, который честно встал на защиту страны… Олег Исайков участвовал в освобождении Авдеевки. Он и сегодня продолжает служить Отечеству», — написал Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В тексте письма говорится, что Исайков, постоянно рискуя жизнью под обстрелами, выполняет сложнейшие боевые задачи, отлично владеет оружием и является примером для товарищей-военных. Тюменцев поблагодарил мужчину за достойную службу и пожелал ему скорейшего возвращения домой в добром здравии.
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