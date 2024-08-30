30 августа 2024

Жители давно жаловались на скульптуру, рухнувшую на малыша в Каменске-Уральском

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местных жителей, скульптуру могли ранее сломать подростки
По словам местных жителей, скульптуру могли ранее сломать подростки Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) местные жители самостоятельно пытались убрать бетонную скульптуру вороны, которая вечером 30 августа рухнула на голову годовалого ребенка, после чего он потерял создание. В соцсетях они рассказали, что дозвониться до ответственных за благоустройство парка не удавалось.

«Эта птица болталась на штыре месяц. Я честно пыталась ее открутить и убрать, но она крепко держалась. Начала звонить по всем телефонам, которые указаны на щите при входе. Ни по каким телефонам трубку не брали», — написала жительница Ирина в группе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Другая местная жительница заявила, что каждый день, гуляя в парке, замечала, что скульптуру били камнями подростки, висели на ней, залезали на нее и прыгали. Помимо этого, она подчеркнула, что фигуру могли сломать и установить обратно, никак не обозначив поломку.

Четырехлетняя девочка забралась на статую дерева, к которой крепилась фигура, после чего та упала на голову мальчика. Пострадавшего ребенка госпитализировали с травмами головы. Прокуратура и полиция начали проверку.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) местные жители самостоятельно пытались убрать бетонную скульптуру вороны, которая вечером 30 августа рухнула на голову годовалого ребенка, после чего он потерял создание. В соцсетях они рассказали, что дозвониться до ответственных за благоустройство парка не удавалось. «Эта птица болталась на штыре месяц. Я честно пыталась ее открутить и убрать, но она крепко держалась. Начала звонить по всем телефонам, которые указаны на щите при входе. Ни по каким телефонам трубку не брали», — написала жительница Ирина в группе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Другая местная жительница заявила, что каждый день, гуляя в парке, замечала, что скульптуру били камнями подростки, висели на ней, залезали на нее и прыгали. Помимо этого, она подчеркнула, что фигуру могли сломать и установить обратно, никак не обозначив поломку. Четырехлетняя девочка забралась на статую дерева, к которой крепилась фигура, после чего та упала на голову мальчика. Пострадавшего ребенка госпитализировали с травмами головы. Прокуратура и полиция начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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