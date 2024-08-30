Жители давно жаловались на скульптуру, рухнувшую на малыша в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском (Свердловская область) местные жители самостоятельно пытались убрать бетонную скульптуру вороны, которая вечером 30 августа рухнула на голову годовалого ребенка, после чего он потерял создание. В соцсетях они рассказали, что дозвониться до ответственных за благоустройство парка не удавалось.
«Эта птица болталась на штыре месяц. Я честно пыталась ее открутить и убрать, но она крепко держалась. Начала звонить по всем телефонам, которые указаны на щите при входе. Ни по каким телефонам трубку не брали», — написала жительница Ирина в группе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
Другая местная жительница заявила, что каждый день, гуляя в парке, замечала, что скульптуру били камнями подростки, висели на ней, залезали на нее и прыгали. Помимо этого, она подчеркнула, что фигуру могли сломать и установить обратно, никак не обозначив поломку.
Четырехлетняя девочка забралась на статую дерева, к которой крепилась фигура, после чего та упала на голову мальчика. Пострадавшего ребенка госпитализировали с травмами головы. Прокуратура и полиция начали проверку.
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