31 августа 2024

Спикер заксо Бабушкина обратилась к диаспорам Свердловской области

Людмила Бабушкина — диаспорам: мы вместе трудимся на благо родного края
© Служба новостей «URA.RU»
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День народов Среднего Урала. Екатеринбург
Людмила Бабушкина отметила, что в регионе проводится более трех тысяч мероприятий в год Фото:

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина, выступая в екатеринбургском в парке Маяковского, где отмечался День народов Среднего Урала, заявила о важности этого праздника. Ее цитату URA.RU привело управление информполитики парламента.

«День народов Среднего Урала — один из самых любимых праздников в нашем регионе. Народы, проживающие здесь, знают, что только в единстве можно решать все проблемы и отстаивать интересы нашего государства. <…> Свердловская область входит в десятку лучших регионов России по большинству макроэкономических показателей. Мы вместе трудимся на благо родного края, вместе — празднуем!» — сказала Бабушкина.

Она также отметила, что Свердловская область активно поддерживает национально-культурные объединения через законодательные инициативы и программы, направленные на укрепление единства и этнокультурное развитие. Благодаря совместным усилиям органов государственной власти и национальных автономий в регионе проводится более трех тысяч мероприятий в год, включая съезды, праздники и общественные инициативы, добавила Бабушкина.

День народов Среднего Урала. Екатеринбург
Фото:

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Спикер заксобрания Людмила Бабушкина, выступая в екатеринбургском в парке Маяковского, где отмечался День народов Среднего Урала, заявила о важности этого праздника. Ее цитату URA.RU привело управление информполитики парламента. «День народов Среднего Урала — один из самых любимых праздников в нашем регионе. Народы, проживающие здесь, знают, что только в единстве можно решать все проблемы и отстаивать интересы нашего государства. <…> Свердловская область входит в десятку лучших регионов России по большинству макроэкономических показателей. Мы вместе трудимся на благо родного края, вместе — празднуем!» — сказала Бабушкина. Она также отметила, что Свердловская область активно поддерживает национально-культурные объединения через законодательные инициативы и программы, направленные на укрепление единства и этнокультурное развитие. Благодаря совместным усилиям органов государственной власти и национальных автономий в регионе проводится более трех тысяч мероприятий в год, включая съезды, праздники и общественные инициативы, добавила Бабушкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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