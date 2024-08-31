Спикер заксо Бабушкина обратилась к диаспорам Свердловской области

Людмила Бабушкина — диаспорам: мы вместе трудимся на благо родного края

01 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина отметила, что в регионе проводится более трех тысяч мероприятий в год Фото: Илья Московец © URA.RU Спикер заксобрания Людмила Бабушкина, выступая в екатеринбургском в парке Маяковского, где отмечался День народов Среднего Урала, заявила о важности этого праздника. Ее цитату URA.RU привело управление информполитики парламента. «День народов Среднего Урала — один из самых любимых праздников в нашем регионе. Народы, проживающие здесь, знают, что только в единстве можно решать все проблемы и отстаивать интересы нашего государства. <…> Свердловская область входит в десятку лучших регионов России по большинству макроэкономических показателей. Мы вместе трудимся на благо родного края, вместе — празднуем!» — сказала Бабушкина. Она также отметила, что Свердловская область активно поддерживает национально-культурные объединения через законодательные инициативы и программы, направленные на укрепление единства и этнокультурное развитие. Благодаря совместным усилиям органов государственной власти и национальных автономий в регионе проводится более трех тысяч мероприятий в год, включая съезды, праздники и общественные инициативы, добавила Бабушкина. Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина, выступая в екатеринбургском в парке Маяковского, где отмечался День народов Среднего Урала, заявила о важности этого праздника. Ее цитату URA.RU привело управление информполитики парламента. «День народов Среднего Урала — один из самых любимых праздников в нашем регионе. Народы, проживающие здесь, знают, что только в единстве можно решать все проблемы и отстаивать интересы нашего государства. <…> Свердловская область входит в десятку лучших регионов России по большинству макроэкономических показателей. Мы вместе трудимся на благо родного края, вместе — празднуем!» — сказала Бабушкина. Она также отметила, что Свердловская область активно поддерживает национально-культурные объединения через законодательные инициативы и программы, направленные на укрепление единства и этнокультурное развитие. Благодаря совместным усилиям органов государственной власти и национальных автономий в регионе проводится более трех тысяч мероприятий в год, включая съезды, праздники и общественные инициативы, добавила Бабушкина.