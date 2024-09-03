«Известия» назвали действенные способы обезопасить Россию от обстрелов ВСУ

Военный эксперт Дандыкин предложил отодвинуть ВСУ подальше от территорий РФ

03 сентября 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Военные эксперты посоветовали автоматизировать работу со средствами РЭБ для защиты российских территорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российским солдатам следует отодвинуть ВСУ дальше от российских границ, вглубь Харькова. Нужно выбрать такое расстояние, чтобы границы РФ не смогли достать западные системы залпового огня, такие как HIMARS и Vampire. Об этом рассказали военные эксперты в беседе с «Известиями». «Нужно уйти в сторону Харькова нашим подразделениям хотя бы на расстояние, чуть превышающее дальность Vampire и HIMARS. Как вот мы сейчас откидываем их от Донецка, в принципе, там остался район Петровский, по которому они [украинские военные] еще сейчас стреляют, но скоро уже артиллерия туда добивать не будет», — подчеркнул военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с журналистами. Кроме того, экс-заместитель главкома военно-воздушных сил (ВВС) по вопросам Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) СНГ Айтеч Бижев посоветовал усилить системы противовоздушной обороны. В частности, он посоветовал организовать высочайшую автоматизацию во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы и другими инструментами подавления. Также он предложил использовать лазерное оружие вместо осколочно-фугасного. Ряд стран ранее дали разрешение Киеву наносить удары по российской территории при помощи западного оружия. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также призывал остальные страны ЕС дать соответствующее разрешение Украине. В конце августа украинский лидер Владимир Зеленский вновь просил у США, Великобритании, Франции и Германии снять ограничения на удары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским солдатам следует отодвинуть ВСУ дальше от российских границ, вглубь Харькова. Нужно выбрать такое расстояние, чтобы границы РФ не смогли достать западные системы залпового огня, такие как HIMARS и Vampire. Об этом рассказали военные эксперты в беседе с «Известиями». «Нужно уйти в сторону Харькова нашим подразделениям хотя бы на расстояние, чуть превышающее дальность Vampire и HIMARS. Как вот мы сейчас откидываем их от Донецка, в принципе, там остался район Петровский, по которому они [украинские военные] еще сейчас стреляют, но скоро уже артиллерия туда добивать не будет», — подчеркнул военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с журналистами. Кроме того, экс-заместитель главкома военно-воздушных сил (ВВС) по вопросам Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) СНГ Айтеч Бижев посоветовал усилить системы противовоздушной обороны. В частности, он посоветовал организовать высочайшую автоматизацию во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы и другими инструментами подавления. Также он предложил использовать лазерное оружие вместо осколочно-фугасного. Ряд стран ранее дали разрешение Киеву наносить удары по российской территории при помощи западного оружия. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также призывал остальные страны ЕС дать соответствующее разрешение Украине. В конце августа украинский лидер Владимир Зеленский вновь просил у США, Великобритании, Франции и Германии снять ограничения на удары.