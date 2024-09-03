«Известия» назвали действенные способы обезопасить Россию от обстрелов ВСУ

Военный эксперт Дандыкин предложил отодвинуть ВСУ подальше от территорий РФ
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Старт форума Армия-2020 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, военные, антенна, вооруженные силы, пво, рлс, рэб, армия россии
Военные эксперты посоветовали автоматизировать работу со средствами РЭБ для защиты российских территорий Фото:

Российским солдатам следует отодвинуть ВСУ дальше от российских границ, вглубь Харькова. Нужно выбрать такое расстояние, чтобы границы РФ не смогли достать западные системы залпового огня, такие как HIMARS и Vampire. Об этом рассказали военные эксперты в беседе с «Известиями».

«Нужно уйти в сторону Харькова нашим подразделениям хотя бы на расстояние, чуть превышающее дальность Vampire и HIMARS. Как вот мы сейчас откидываем их от Донецка, в принципе, там остался район Петровский, по которому они [украинские военные] еще сейчас стреляют, но скоро уже артиллерия туда добивать не будет», — подчеркнул военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с журналистами.

Кроме того, экс-заместитель главкома военно-воздушных сил (ВВС) по вопросам Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) СНГ Айтеч Бижев посоветовал усилить системы противовоздушной обороны. В частности, он посоветовал организовать высочайшую автоматизацию во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы и другими инструментами подавления. Также он предложил использовать лазерное оружие вместо осколочно-фугасного.

Ряд стран ранее дали разрешение Киеву наносить удары по российской территории при помощи западного оружия. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также призывал остальные страны ЕС дать соответствующее разрешение Украине. В конце августа украинский лидер Владимир Зеленский вновь просил у США, Великобритании, Франции и Германии снять ограничения на удары.

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Российским солдатам следует отодвинуть ВСУ дальше от российских границ, вглубь Харькова. Нужно выбрать такое расстояние, чтобы границы РФ не смогли достать западные системы залпового огня, такие как HIMARS и Vampire. Об этом рассказали военные эксперты в беседе с «Известиями». «Нужно уйти в сторону Харькова нашим подразделениям хотя бы на расстояние, чуть превышающее дальность Vampire и HIMARS. Как вот мы сейчас откидываем их от Донецка, в принципе, там остался район Петровский, по которому они [украинские военные] еще сейчас стреляют, но скоро уже артиллерия туда добивать не будет», — подчеркнул военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с журналистами. Кроме того, экс-заместитель главкома военно-воздушных сил (ВВС) по вопросам Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) СНГ Айтеч Бижев посоветовал усилить системы противовоздушной обороны. В частности, он посоветовал организовать высочайшую автоматизацию во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы и другими инструментами подавления. Также он предложил использовать лазерное оружие вместо осколочно-фугасного. Ряд стран ранее дали разрешение Киеву наносить удары по российской территории при помощи западного оружия. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также призывал остальные страны ЕС дать соответствующее разрешение Украине. В конце августа украинский лидер Владимир Зеленский вновь просил у США, Великобритании, Франции и Германии снять ограничения на удары.
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© Служба новостей «URA.RU»
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