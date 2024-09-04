Пленный: ВСУ должны были прорваться в Курскую область без боя

При вторжении в Курскую область, отряд ВСУ должен был прорваться как можно дальше, не ввязываясь в бои, а затем дождаться подхода основных сил. Об этом заявил пленный украинский разведчик Михаил Шкода, который был одним из первых зашедших в Курскую область.
«Это как разведка была, приказ был: „Вы должны быстро передвигаться, нигде не останавливаться, в бои никакие не ввязываться. Но если в вас там будут стрелять, вы можете отстреливаться только на ходу. Ваша задача — быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак“, это девятая рота», — сообщил Михаил Шкода в беседе с РИА Новости.
По его словам, он был в ряде первых военных, ворвавшихся в Курскую область. Пленный добавил, что у них было всего 20 «коробочек», которые имитировали военную технику, а первыми ехали четыре американских бронемашины: два Stryker и два Hammer, одной из них и управлял Шкода.
Ранее украинский военнопленный Владимир Кислый рассказал, как командование бросило его отряд. «Мы по рации спросили, что нам делать. Старший ответил, оставайтесь на месте, мы за вами сверху наблюдаем, вы в безопасности», — рассказал Кислый. Но вместо сослуживцев их нашли российские штурмовики, которым отряд и сдался в плен. Об этом сообщает 360.ru.
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