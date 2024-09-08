Двое детей и взрослый ранены при обстреле ВСУ белгородского села. Фото

08 сентября 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Осколками снарядов посечены автобус и три автомобиля Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (https://t.me/vvgladkov/9702) новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Три человека получили ранения при обстреле ВСУ села Никольского в Белгородской области. В том числе, ранены двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородским районом… сбито несколько воздушных целей. Ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, пострадали два мальчика. Один доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и рваной раной голени, его состояние оценивается как тяжелое. Второй ребенок получил ЗЧМТ. Третья пострадавшая, взрослая женщина, после оказания помощи от госпитализации отказалась. Снарядами ВСУ разрушены два жилых дома, повреждены четыре многоквартирных дома, несколько частных домовладений, хозпостройки и коммерческие объекты. Осколки повредили также автобус и три машины. На местах происшествий работают оперативные службы. Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (https://t.me/vvgladkov/9702) Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (https://t.me/vvgladkov/9702) Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (https://t.me/vvgladkov/9702) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три человека получили ранения при обстреле ВСУ села Никольского в Белгородской области. В том числе, ранены двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородским районом… сбито несколько воздушных целей. Ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, пострадали два мальчика. Один доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и рваной раной голени, его состояние оценивается как тяжелое. Второй ребенок получил ЗЧМТ. Третья пострадавшая, взрослая женщина, после оказания помощи от госпитализации отказалась. Снарядами ВСУ разрушены два жилых дома, повреждены четыре многоквартирных дома, несколько частных домовладений, хозпостройки и коммерческие объекты. Осколки повредили также автобус и три машины. На местах происшествий работают оперативные службы.