Двое детей и взрослый ранены при обстреле ВСУ белгородского села. Фото

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Осколками снарядов посечены автобус и три автомобиля
Осколками снарядов посечены автобус и три автомобиля Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Три человека получили ранения при обстреле ВСУ села Никольского в Белгородской области. В том числе, ранены двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом… сбито несколько воздушных целей. Ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, пострадали два мальчика. Один доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и рваной раной голени, его состояние оценивается как тяжелое. Второй ребенок получил ЗЧМТ. Третья пострадавшая, взрослая женщина, после оказания помощи от госпитализации отказалась.

Снарядами ВСУ разрушены два жилых дома, повреждены четыре многоквартирных дома, несколько частных домовладений, хозпостройки и коммерческие объекты. Осколки повредили также автобус и три машины. На местах происшествий работают оперативные службы.

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Три человека получили ранения при обстреле ВСУ села Никольского в Белгородской области. В том числе, ранены двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородским районом… сбито несколько воздушных целей. Ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, пострадали два мальчика. Один доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и рваной раной голени, его состояние оценивается как тяжелое. Второй ребенок получил ЗЧМТ. Третья пострадавшая, взрослая женщина, после оказания помощи от госпитализации отказалась. Снарядами ВСУ разрушены два жилых дома, повреждены четыре многоквартирных дома, несколько частных домовладений, хозпостройки и коммерческие объекты. Осколки повредили также автобус и три машины. На местах происшествий работают оперативные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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