Польша купила у Южной Кореи непригодные для боя самолеты

12 сентября 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

В Польшу привезли 12 учебно-боевых самолетов FA-50 без боевых характеристик Фото: pxhere.com/CC0 Польша купила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50, которые непригодны для боя. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра обороны республики Цезарий Томчик. «Это абсурд. Мы ведем переговоры до того, как что-то купим, а не после того, как купим это», — передают РИА Новости слова Томчика во время заседания Сейма Польши. Он объяснил, что вооружение закупаемых самолетов должно было обсуждаться после их покупки. В Польшу поступили 12 учебно-боевых самолетов FA-50, не имеющих боевой компонент. Покупка вооружения для машин не учитывалась при заключении договора, а сейчас вооружение для этих самолетов вышло из производства, отметил Томчик. По его словам, минобороны отправило запрос в Верховную контрольную палату Польши, чтобы там проверили руководство, заключившее контракт с Южной Кореей. Ранее пресс-секретарь базы подполковник Марчин Борута сообщал, что самолеты FA-50 заменят старые МиГ-29. Всего в Польшу будет поставлено 48 истребителей из Южной Кореи, отмечают РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польша купила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50, которые непригодны для боя. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра обороны республики Цезарий Томчик. «Это абсурд. Мы ведем переговоры до того, как что-то купим, а не после того, как купим это», — передают РИА Новости слова Томчика во время заседания Сейма Польши. Он объяснил, что вооружение закупаемых самолетов должно было обсуждаться после их покупки. В Польшу поступили 12 учебно-боевых самолетов FA-50, не имеющих боевой компонент. Покупка вооружения для машин не учитывалась при заключении договора, а сейчас вооружение для этих самолетов вышло из производства, отметил Томчик. По его словам, минобороны отправило запрос в Верховную контрольную палату Польши, чтобы там проверили руководство, заключившее контракт с Южной Кореей. Ранее пресс-секретарь базы подполковник Марчин Борута сообщал, что самолеты FA-50 заменят старые МиГ-29. Всего в Польшу будет поставлено 48 истребителей из Южной Кореи, отмечают РИА Новости.