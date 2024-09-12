Польша купила у Южной Кореи непригодные для боя самолеты

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В Польшу привезли 12 учебно-боевых самолетов FA-50 без боевых характеристик Фото:

Польша купила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50, которые непригодны для боя. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра обороны республики Цезарий Томчик.

«Это абсурд. Мы ведем переговоры до того, как что-то купим, а не после того, как купим это», — передают РИА Новости слова Томчика во время заседания Сейма Польши. Он объяснил, что вооружение закупаемых самолетов должно было обсуждаться после их покупки.

В Польшу поступили 12 учебно-боевых самолетов FA-50, не имеющих боевой компонент. Покупка вооружения для машин не учитывалась при заключении договора, а сейчас вооружение для этих самолетов вышло из производства, отметил Томчик. По его словам, минобороны отправило запрос в Верховную контрольную палату Польши, чтобы там проверили руководство, заключившее контракт с Южной Кореей.

Ранее пресс-секретарь базы подполковник Марчин Борута сообщал, что самолеты FA-50 заменят старые МиГ-29. Всего в Польшу будет поставлено 48 истребителей из Южной Кореи, отмечают РИА Новости.

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Польша купила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50, которые непригодны для боя. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра обороны республики Цезарий Томчик. «Это абсурд. Мы ведем переговоры до того, как что-то купим, а не после того, как купим это», — передают РИА Новости слова Томчика во время заседания Сейма Польши. Он объяснил, что вооружение закупаемых самолетов должно было обсуждаться после их покупки. В Польшу поступили 12 учебно-боевых самолетов FA-50, не имеющих боевой компонент. Покупка вооружения для машин не учитывалась при заключении договора, а сейчас вооружение для этих самолетов вышло из производства, отметил Томчик. По его словам, минобороны отправило запрос в Верховную контрольную палату Польши, чтобы там проверили руководство, заключившее контракт с Южной Кореей. Ранее пресс-секретарь базы подполковник Марчин Борута сообщал, что самолеты FA-50 заменят старые МиГ-29. Всего в Польшу будет поставлено 48 истребителей из Южной Кореи, отмечают РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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