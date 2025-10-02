Россияне смогут узнать лайфхаки для огорода и неожиданные факты о продуктах

Первый Всероссийский агродиктант покажет перспективы сельского хозяйства
Первый Всероссийский агродиктант пройдет уже в октябре
Россияне смогут проверить свои знания о сельском хозяйстве на Всероссийском агродиктанте. Новый образовательный проект подскажет полезные лайфхаки для огорода и особенности продуктов в магазинах, покажет перспективы работы в одной из передовых отраслей экономики. На пресс-конференции в ТАСС 2 октября организаторы рассказали, кто сможет принять участие в проекте и почему это важно.

Всероссийский агродиктант впервые пройдет с 8 по 12 октября. Его цель — повысить популярность аграрной отрасли, показать, что сельское хозяйство — современное, технологичное и привлекательное направление для учебы, работы и инвестиций.

Каждому подберут свои вопросы
Каждому подберут свои вопросы
Агродиктант пройдет в очном формате в Москве и на специальных площадках в регионах, а также онлайн на сайте агродиктант.рф. Для каждой из четырех групп (дети младше 12 лет, подростки от 12 до 18 лет, взрослые без профильного образования, специалисты с опытом работы в сфере АПК) подготовлены свои вопросы. Всего их будет 30, на прохождение теста дается 45 минут.

“Агродиктант призван увеличить и усилить команду отечественного АПК. Нам очень важно, чтобы в каждом регионе  люди вспомнили о достижениях, чтобы молодежь увидела перспективы работы в АПК.

Сегодня это одна из самых высокотехнологичных отраслей. Мы видим качественный рост заработных плат, мы видим серьезный запрос на новых специалистов», — рассказал координатор проекта «Российское село» партии «Единая Россия», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Россия покрывает спрос на органику при помощи современных технологий
Россия покрывает спрос на органику при помощи современных технологий
По его словам, в мире есть огромный спрос на натуральную продукцию, но россиянам повезло — у них нет проблем с доступом к органике. Искусственный интеллект или машины не смогут в ближайшие годы производить продукты — их будут делать люди при помощи современных технологий, продолжил Двойных. «Поэтому наша задача, конечно, расширить нашу большую отечественную команду», — сказал он.

Агродиктант позволит привлечь людей в перспективную российскую отрасль, согласен заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов. «Агродиктант — это очень важный элемент общей системы, потому что для того, чтобы эта система работала, надо, чтобы в нее приходили люди, чтобы они заинтересовались, узнали о том, что наша отрасль передовая. АПК входит в топ-3 по цифровизации, в топ-2 по использованию беспилотных летательных аппаратов и робототехники. Поэтому здесь перспективы очень большие, но об этом, к сожалению, не все граждане наши знают», — объяснил Константинов.

