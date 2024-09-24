К будущему полпреду Путина на Урале выстраивается очередь из просителей

Свердловчане ищут встреч с Артемом Жогой после его назначения полпредом

24 сентября 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Артема Жогу ждут в Екатеринбурге в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбург вовсю готовится к приезду нового полпреда президента РФ Владимира Путина в УрФО, которым, как ожидается, станет Артем Жога — герой ДНР, спикер республиканского парламента. Как стало известно URA.RU, на разговор к Жоге пытаются попасть общественники, так или иначе связанные с тематикой спецоперации РФ на Украине и восстановления Донбасса. «Слышал от нескольких знакомых, которые ездили в Донбасс, участвовали с Жогой в каких-то общих патриотических мероприятиях, что они попытались или попытаются в ближайшее время попасть к нему на прием, что-то попросить», — передал источник в сообществе свердловчан, помогающих ВС РФ. По его — как он сам предупредил, непроверенным — данным, к Жоге также постараются попасть бизнесмены, которые участвуют в восстановлении новых территорий России. Второй собеседник, близкий к властным структурам, знает, что некоторые уже звонили в Донбасс, чтобы установить с Жогой контакт через общих знакомых. Успешно ли, точной информации пока нет. Один из источников URA.RU также предположил, что к неопытному Жоге приставят человека, который будет ограждать его от таких случайных связей. Новость по теме Будущий полпред Путина на Урале отправился в Кремль Ожидается, что указ о назначении Жоги полпредом будет подписан в ближайшее время. По слухам, 24 сентября он прошел финальные согласования в Кремле. В это же время должность официально освободилась — занимавший ее с ноября 2020 года Владимир Якушев переходит в Совет Федерации и сосредотачивается на работе в генсовете «Единой России». Жоге 49 лет. До 2014 года занимался бизнесом, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук президента Владимира Путина звезду Героя России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург вовсю готовится к приезду нового полпреда президента РФ Владимира Путина в УрФО, которым, как ожидается, станет Артем Жога — герой ДНР, спикер республиканского парламента. Как стало известно URA.RU, на разговор к Жоге пытаются попасть общественники, так или иначе связанные с тематикой спецоперации РФ на Украине и восстановления Донбасса. «Слышал от нескольких знакомых, которые ездили в Донбасс, участвовали с Жогой в каких-то общих патриотических мероприятиях, что они попытались или попытаются в ближайшее время попасть к нему на прием, что-то попросить», — передал источник в сообществе свердловчан, помогающих ВС РФ. По его — как он сам предупредил, непроверенным — данным, к Жоге также постараются попасть бизнесмены, которые участвуют в восстановлении новых территорий России. Второй собеседник, близкий к властным структурам, знает, что некоторые уже звонили в Донбасс, чтобы установить с Жогой контакт через общих знакомых. Успешно ли, точной информации пока нет. Один из источников URA.RU также предположил, что к неопытному Жоге приставят человека, который будет ограждать его от таких случайных связей. Ожидается, что указ о назначении Жоги полпредом будет подписан в ближайшее время. По слухам, 24 сентября он прошел финальные согласования в Кремле. В это же время должность официально освободилась — занимавший ее с ноября 2020 года Владимир Якушев переходит в Совет Федерации и сосредотачивается на работе в генсовете «Единой России». Жоге 49 лет. До 2014 года занимался бизнесом, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук президента Владимира Путина звезду Героя России.