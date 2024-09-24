24 сентября 2024

Жители ЯНАО жалуются на отсутствие отопления в доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Батареи холодные в доме №56
Батареи холодные в доме №56 Фото:

Жильцы дома №56 по улице Школьная в Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на отсутствие тепла. Они утверждают в социальных сетях, что горячее отопление до сих пор не дали.

«Хотелось бы узнать, почему до сих пор нет горячего отопления по улице Школьная, дом 56», — написали в группе «Лабытнанги Info» в VK. Анонимный автор спросил, кто может помочь решить этот вопрос.

В комментариях представитель УЖКХ администрации города Лабытнанги попросил уточнить номер квартиры. «Заявок об отсутствии отопления в вашем доме в ЕДДС не поступало. В случае отсутствия тепла в батареях необходимо об этом сообщить в управляющую организацию», — сообщили представитель мэрии.

Дом №56 по улице Школьная обслуживает управляющая компания «Комфортный дом». На момент публикации новости связаться с УК корреспонденту URA.RU не удалось. Ранее редакция сообщила, что администрации городов отчитались о том, что тепло появилось в каждом доме, однако жители Лабытнанги отметили, что температура для обогрева слишком низкая.

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Жильцы дома №56 по улице Школьная в Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на отсутствие тепла. Они утверждают в социальных сетях, что горячее отопление до сих пор не дали. «Хотелось бы узнать, почему до сих пор нет горячего отопления по улице Школьная, дом 56», — написали в группе «Лабытнанги Info» в VK. Анонимный автор спросил, кто может помочь решить этот вопрос. В комментариях представитель УЖКХ администрации города Лабытнанги попросил уточнить номер квартиры. «Заявок об отсутствии отопления в вашем доме в ЕДДС не поступало. В случае отсутствия тепла в батареях необходимо об этом сообщить в управляющую организацию», — сообщили представитель мэрии. Дом №56 по улице Школьная обслуживает управляющая компания «Комфортный дом». На момент публикации новости связаться с УК корреспонденту URA.RU не удалось. Ранее редакция сообщила, что администрации городов отчитались о том, что тепло появилось в каждом доме, однако жители Лабытнанги отметили, что температура для обогрева слишком низкая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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