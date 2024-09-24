Жители ЯНАО жалуются на отсутствие отопления в доме

Жильцы дома №56 по улице Школьная в Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на отсутствие тепла. Они утверждают в социальных сетях, что горячее отопление до сих пор не дали.
«Хотелось бы узнать, почему до сих пор нет горячего отопления по улице Школьная, дом 56», — написали в группе «Лабытнанги Info» в VK. Анонимный автор спросил, кто может помочь решить этот вопрос.
В комментариях представитель УЖКХ администрации города Лабытнанги попросил уточнить номер квартиры. «Заявок об отсутствии отопления в вашем доме в ЕДДС не поступало. В случае отсутствия тепла в батареях необходимо об этом сообщить в управляющую организацию», — сообщили представитель мэрии.
Дом №56 по улице Школьная обслуживает управляющая компания «Комфортный дом». На момент публикации новости связаться с УК корреспонденту URA.RU не удалось. Ранее редакция сообщила, что администрации городов отчитались о том, что тепло появилось в каждом доме, однако жители Лабытнанги отметили, что температура для обогрева слишком низкая.
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