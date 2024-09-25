25 сентября 2024

В УМВД по Тюменской области не будут поднимать зарплаты сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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На индексацию зарплат силовиков нет денег
На индексацию зарплат силовиков нет денег Фото:

Сотрудникам УМВД России по Тюменской области не стоит ждать повышения зарплат в обозримой перспективе. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. При этом, по его словам, в последнее время в тюменском главке активно ходили слухи о том, что в регионе пройдет индексация зарплат сотрудников полиции.

«Индексации зарплат сотрудникам полиции Тюменской области в ближайшее время ждать не стоит. Ее не будет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Днем ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о том, что у ведомства нет денег на повышение зарплат участковым. По его словам, это связано с тем, что Министерство финансов РФ не выделяет средства на эти цели. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

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Сотрудникам УМВД России по Тюменской области не стоит ждать повышения зарплат в обозримой перспективе. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. При этом, по его словам, в последнее время в тюменском главке активно ходили слухи о том, что в регионе пройдет индексация зарплат сотрудников полиции. «Индексации зарплат сотрудникам полиции Тюменской области в ближайшее время ждать не стоит. Ее не будет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Днем ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о том, что у ведомства нет денег на повышение зарплат участковым. По его словам, это связано с тем, что Министерство финансов РФ не выделяет средства на эти цели. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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