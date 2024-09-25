В УМВД по Тюменской области не будут поднимать зарплаты сотрудникам

Сотрудникам УМВД России по Тюменской области не стоит ждать повышения зарплат в обозримой перспективе. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. При этом, по его словам, в последнее время в тюменском главке активно ходили слухи о том, что в регионе пройдет индексация зарплат сотрудников полиции.
«Индексации зарплат сотрудникам полиции Тюменской области в ближайшее время ждать не стоит. Ее не будет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Днем ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о том, что у ведомства нет денег на повышение зарплат участковым. По его словам, это связано с тем, что Министерство финансов РФ не выделяет средства на эти цели. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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