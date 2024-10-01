01 октября 2024

Боец из Красноуральска погиб на СВО. Фото

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Константину Вишеву было 33 года (архивное фото)
Константину Вишеву было 33 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец из Красноуральска (Свердловская область) Константин Вишев погиб во время выполнения задач во время спецоперации России на Украине. Ему было 33 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноуральского городского округа.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Вишев Константин Вячеславович, 29.01.1991 года рождения… Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом пройдет 2 октября в 11:00 на улице Металлургов, 3. Отпевание начнется в 11:30 в часовне.

Фото:

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Боец из Красноуральска (Свердловская область) Константин Вишев погиб во время выполнения задач во время спецоперации России на Украине. Ему было 33 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноуральского городского округа. «С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Вишев Константин Вячеславович, 29.01.1991 года рождения… Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом пройдет 2 октября в 11:00 на улице Металлургов, 3. Отпевание начнется в 11:30 в часовне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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