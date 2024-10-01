Боец из Красноуральска (Свердловская область) Константин Вишев погиб во время выполнения задач во время спецоперации России на Украине. Ему было 33 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноуральского городского округа.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Вишев Константин Вячеславович, 29.01.1991 года рождения… Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом пройдет 2 октября в 11:00 на улице Металлургов, 3. Отпевание начнется в 11:30 в часовне.
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