В Евросоюзе согласовали новый пакет санкций против России

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Подписание соглашения между ЮУрГУ и НПО Сплав. Челябинск , микрофон, конференц зал, переговорная комната, стол для переговоров
Пакет санкция будет вводиться за якобы предпринятые РФ гибридные атак Фото:

Послы стран Евросоюза договорились о введении нового механизма санкций в отношении России. Эти меры предназначены для реагирования на так называемые гибридные действия, которые, как утверждается, предпринимаются Москвой против третьих стран, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Комитет постоянных представителей ЕС [КОРЕПЕР] утвердил новый механизм санкций за гибридные действия со стороны России в отношении третьих стран », — передает слова источника ТАСС. Детали нового механизма и конкретные меры, которые будут применяться в рамках санкций, пока не разглашаются.

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Послы стран Евросоюза договорились о введении нового механизма санкций в отношении России. Эти меры предназначены для реагирования на так называемые гибридные действия, которые, как утверждается, предпринимаются Москвой против третьих стран, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. «Комитет постоянных представителей ЕС [КОРЕПЕР] утвердил новый механизм санкций за гибридные действия со стороны России в отношении третьих стран », — передает слова источника ТАСС. Детали нового механизма и конкретные меры, которые будут применяться в рамках санкций, пока не разглашаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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