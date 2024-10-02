В Евросоюзе согласовали новый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза договорились о введении нового механизма санкций в отношении России. Эти меры предназначены для реагирования на так называемые гибридные действия, которые, как утверждается, предпринимаются Москвой против третьих стран, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
«Комитет постоянных представителей ЕС [КОРЕПЕР] утвердил новый механизм санкций за гибридные действия со стороны России в отношении третьих стран », — передает слова источника ТАСС. Детали нового механизма и конкретные меры, которые будут применяться в рамках санкций, пока не разглашаются.
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