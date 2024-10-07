Фирму мэрии Перми уличили в нарушении закона при организации торгов

Пермское управление ФАС возбудило антимонопольное дело в отношении муниципального предприятия «Ритуальные услуги», собственником которого является мэрия краевой столицы. Компанию подозревают в нарушении закона при проведении торгов на право заключения аренды здания на Северном кладбище. При этом информация о конкурсе не была размещена на официальном сайте в интернете, а участники подавали предложения о цене в закрытой форме.
«При этом заявки принимались в предновогодние и послепраздничные дни в кабинете предприятия на улице Старцева, 61 в Перми. Рассматривались 11 января 2024 года, а на следующий день проводился аукцион. В итоге поступило три заявки от участников. Одного признали победителем, заключив с ним договор аренды здания на кладбище сроком на пять лет. УФАС заподозрило ПМУП „Ритуальные услуги“ в нарушении закона о защите конкуренции. Данные не размещались на официальном сайте торгов в интернете. Сомнения вызвали также проведения аукциона и закрытая форма подачи предложений о цене, что противоречит закону», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Пермское УФАС посчитало, что предприятие «Ритуальные услуги» ограничило свободный доступ к информации о проведении торгов и нарушило порядок выбора победителя. Таким образом создало преимущества определенному участнику и устранило конкуренцию на соответствующем рынке. Дело возбуждено по признакам нарушения закона о конкуренции. Рассмотрение назначено на 10 октября 2024 года.
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